Heseper Weg soll verkehrssicherer werden

Nordhorn. Stark und oft auch viel zu schnell befahren ist der Heseper Weg, der zwischen Kreisverkehr Frensdorfer Ring und Emsbürener Straße in mehreren Bauabschnitten vor allem verkehrssicherer gemacht werden soll. Während der 2017 geplante Komplettausbau grundsätzlich erst einmal auf eine breite Zustimmung trifft, trägt er in der Kostenbeteiligung einer Reihe von Anliegern eine gewisse Brisanz. So sind die Erschließungskosten des letzten Teilbereichs des Weges nach Auskunft der Stadt zuvor noch nie abgerechnet worden. Das heißt für die betroffenen Grundstückseigentümer: Sie müssen anteilig einen Ersterschließungsbeitrag für eine Straße zahlen, die bereits einige Jahrzehnte alt ist.

Einseitiger Gehweg auf beidseitig bebauter Straße erhält keine Fördermittel

Dementsprechend groß waren bei den Betroffenen die Überraschung und der Unmut über die Planung der Stadt. In einer Anliegerversammlung im Juni sammelte die Bauverwaltung Anregungen und Wünsche der Bürger, um die Planungen nochmals mit dem Ziel zu überarbeiten, Kosten einzusparen. Dabei wurde von einem Teil der Anlieger vehement die Anlage nur eines Gehweges auf einer Seite des Heseper Weges gefordert. Dadurch hofft man, die Ausbaukosten weiter reduzieren zu können. Massiv kritisiert wurde zudem die Nutzung des Heseper Weges durch den landwirtschaftlichen und gewerblichen Verkehr. Gefordert wurden eine Tonnage-Begrenzung für die Straße und die vermehrte Umleitung schwerer Verkehre über die Osttangente.

„Wir haben den starken Wunsch nach Verkehrsberuhigung und einer Reduzierung der Kosten aus der Bürgerversammlung mitgenommen und in die Planungen aufgenommen“, versicherte Stadtbaurat Thimo Weitemeier in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Mit einer Beschlussvorlage wollte sich die Verwaltung grünes Licht für die neuen Ausbaupläne von der Ratspolitik holen, die eine Entscheidung auf Antrag der CDU jedoch auf die nächste Sitzung des Verkehrsausschusses am 12. September verschob. Ihre Vertreter machten deutlich, dass es noch Beratungsbedarf in der Fraktion gebe; die SPD hält zudem die öffentliche Diskussion der Pläne für wichtig.

Zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses waren zahlreiche Anlieger erschienen, die den Ratssitzungssaal bis auf den letzten Zuschauerplatz füllten und in der Bürgerfragestunde zu den neuen Ausbauplänen noch einmal detaillierte Auskunft wünschten und auch Stellung nahmen. Dabei zeigte sich, dass Anlieger des noch nicht abgerechneten Straßenabschnitts immer noch mit den unerwarteten Erschließungsbeiträgen hadern und weiterhin nach zusätzlichen Einsparpotenzialen beim Ausbau suchen.

Deutlich wurde aber auch: Mit der einseitigen Anlage eines Fuß- (und in Teilen auch Radweges) können sich längst nicht alle Bewohner am Heseper Weg anfreunden. Da der Weg auch Teil einer viel befahrenen Radwanderstrecke ist und der Begegnungsverkehr von Radfahrern und Fußgängern auf nur einer Straßenseite die Verkehrssicherheit mindert, fordern einige Anlieger den beidseitigen Ausbau. Auch die Ratspolitik gibt der Verkehrssicherheit den Vorzug.

Weitemeier: Wunsch nach Verkehrsberuhigung und Kostenreduzierung aufgenommen

Weitemeier machte deutlich, dass der Heseper Weg als Hauptverkehrsstraße ein wichtiger Bestandteil des innerstädtischen Straßennetzes sei, im vorhandenen Zustand aber in keiner Weise mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entspreche. Der Ausbaubereich soll in drei Abschnitte aufgeteilt werden:

Zwischen Kreisverkehr Frensdorfer Ring und Einmündung Die Breite: Grundsätzlich ist nur die Neuanlage der noch fehlenden Hochbordanlage und des Gehweges an der östlichen Straßenseite vorgesehen. Auf beiden Straßenseiten ist der Ausbau der Bushaltestellen im Nordhorner Standard geplant.

Von Einmündung Die Breite bis Hopmanns Kamp (vor Hausnummer 145): Der Ausbau in diesem Abschnitt ist bereits vor Jahren erfolgt. Weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Ab Hopmanns Kamp (Hausnummer 145) bis Einmündung Emsbürener Straße: Besonders in diesem Teilbereich ist der Neubau der Fahrbahn aus Sicht der Verwaltung zwingend erforderlich. Für diesen Abschnitt will man auf jeden Fall am beidseitigen Ausbau der Gehwege festhalten, sagte Weitemeier. Dies sei „richtlinienkonform“, da der Heseper Weg in dem Bereich beidseitig bebaut ist – und auch nur dafür könne man mit Fördergeldern rechnen. Zudem würde ein einseitiger Ausbau die Erschließungskosten nicht wesentlich reduzieren.

Da der Heseper Weg Teil des Vorbehaltsnetzes und eine der Hauptverkehrsstraßen der Stadt ist, kann nach den Worten Weitemeiers die Forderung der Anlieger nach einer Tonnage-Begrenzung für den Schwerverkehr nicht erfüllt werden. Für eine verstärkte Umleitung des landwirtschaftlichen Verkehrs über die Osttangente werde es keine Freigabe geben können. Die Ratspolitik signalisierte zwar, sich für eine Reduzierung des Schwerverkehrs stark machen zu wollen, ein Versprechen wollte aber auch sie nicht geben.

Anliegerbeitrag des Zoos muss Stadt zahlen

Nach der Kostenrechnung der Stadt soll sich die Finanzierung des 1,75 Millionen Euro teuren Ausbaus zusammensetzen aus den Beiträgen der Anlieger in Höhe von 595.000 Euro, dem Anteil des weitläufigen Anliegers Tierpark (285.000 Euro) und der Stadt (870.000 Euro). Mit einer Förderung des Ausbauprojekts nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die spätestens jedoch bis zum 1. Oktober beantragt sein muss, kann sich der städtische Anteil um 60 Prozent (oder 522.000 Euro) auf 348.000 Euro verringern. Da der Tierpark Pächter des städtischen Geländes ist, muss der Anliegerbeitrag des Zoos von der Stadt bezahlt werden. Damit würde sich dann der öffentliche Anteil an dem Bauprojekt auf 633.000 Euro belaufen, berichtete der Stadtbaurat.

„Ein Drittel der Kosten bleibt bei den Anliegern“, sagte Weitemeier, „dabei gibt es für uns keinen weiteren Spielraum.“ Im umstrittenen dritten Bauabschnitt müssten 90 Prozent der Kosten umgelegt werden, zehn Prozent würde die Gemeinde tragen. Auf 15 bis 20 Euro schätzt der Stadtbaurat hier die Erschließungsbeiträge pro Quadratmeter. Nach Bundesrecht seien von den Grundstückseigentümern Erschließungsbeitrag für die erstmalige endgültige Herstellung einer zum Ausbau bestimmten Straße zu entrichten: „Das kann keine Kommune aussetzen.“ Hinweise darauf, dass die Straße vor der Eingemeindung Hesepes bereits 1972 abgerechnet worden sei, liegen laut Weitemeier nicht vor.

Auch die Ratspolitik verwies darauf, dass die Anlieger um die Ersterschließungskosten nicht herumkommen werden. Dass die Stadt Nordhorn keine Straßenausbaubeitragssatzung habe, sei indes ein kleines Trostpflaster: So werden Grundstückseigentümer nur einmal und nicht mehrmals für den Straßenbau anteilig zur Kasse gebeten.