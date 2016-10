Hinweise auf Kinderpornografie im Internet nehmen zu

Mehr aus diesem Ressort

Nach ihrer Aussöhnung besiegeln Präsident Erdogan und Kremlchef Putin den Bau der Pipeline Turkish Stream. Erdogan will sein Land zum Erdgas- und Energiehandelszentrum machen - auch für die EU. Weiter unterschiedliche Standpunkte haben die Staatschefs aber zu Syrien. mehr...

Die Sicherheitsbehörden haben erneut einen Terroranschlag in Deutschland verhindert. Die Festnahme des Verdächtigen gelingt aber erst mit Hilfe syrischer Flüchtlinge. mehr...

Hillary Clinton und Donald Trump schenken sich nichts. Im zweiten TV-Duell um das Weiße Haus teilt der wegen einer Affäre um sexistische Äußerungen in Bedrängnis geratene Trump gegen seine Konkurrentin aus. Er droht sogar, sie ins Gefängnis zu bringen. mehr...

Der Südwesten des völlig verarmten Karibikstaats ist weitgehend zerstört. Die Menschen haben Häuser, Vieh und Ernten verloren. Langsam schlagen sich die ersten Rettungskräfte in das Katastrophengebiet durch. mehr...

In den nächsten Wochen wird Horst Seehofer wieder viel Zeit in Berlin verbringen. In welchen Streitthemen wird es Kompromisse geben? Beim zentralen Knackpunkt Flüchtlingspolitik sind die Fronten verhärtet. mehr...