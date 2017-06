Hobbybildhauer heben mühelos 500 Kilo Sandsteine

Bad Bentheim. In mehrwöchiger Arbeit haben Schüler der Gewerbliche Berufsbildenden Schulen (GBS) des Landkreises Grafschaft Bentheim eine mobile Transport- und Hebevorrichtung für das Steinhauerhaus in „Schlüters Kuhle“ angefertigt. „Jetzt können wir auch endliche die schweren Sandsteine bearbeiten“, freut sich Ruth Koch bei Anlieferung.

Funktionsweise

Zwei Schüler schieben das stabile Metallgestell vor die Steinmetzhütte über eine bereitstehende Holzkiste. An einem Stahlseil gesichert schwebt ein Sandstein, der per Winde langsam auf die Kiste befördert wird. Das alles geht mühelos. Seit Jahren haben die Bildhauer die ganz großen Brocken in dem Schuppen auf dem Gelände deponiert, weil es keine Möglichkeit gab, die Sandsteinblöcke zu bewegen. Jetzt haben die GBS-Schüler mit der rollbaren Hebevorrichtung aus verzinktem Stahl und Edelstahl Abhilfe geschaffen. Das Projekt wurde innerhalb der Berufsvorbereitung unter Leitung von Norbert Sterk, Lehrer in der Fachpraxis im Metallbereich, entwickelt und umgesetzt.

Wunsch: Schwere Lasten tragen

„Zu uns kommen Schüler ohne Schulabschluss oder von den Förderschulen. Wir bereiten sie auf eine Ausbildung vor. Im Prinzip machen wir schon jahrzehntelang integrative Arbeit“, erklärt Sterk. Es ist nicht das erste Projekt, das der Förderverein des Sandsteinmuseums, der die Steinmetzhütte betreut, mit der Nordhorner Schule realisiert. „Wir haben schon vorher die Holzkisten, auf denen wir die Sandsteine bearbeiten, in Kooperation mit den GBS erhalten“, erläutert Heinrich Hofstede.

Die Zeichnung für die Transport- und Hebevorrichtung stammt von den Hobbybildhauern. Ihr Wunsch: Das Gerät sollte eine Last von 500 Kilogramm mühelos bewältigen. Das ist eine echte Herausforderung gewesen, sagt Sterk. Schweißung und Aussteifung müssten für die tragende Struktur bei solch einer statischen Belastung plus Bewegung schon präzise konstruiert werden. Das sei für ihn in der Entwicklung auch ein Hauptknackpunkt gewesen, erklärt Schüler Jason Reinink.

Herausforderungen

„Etwas sehr Stabiles auf kleinem Raum zu schaffen, war für mich das Schwierigste“, schildert er. Auch das Schweißen sei nicht leicht gewesen, ergänzt Mika Bußmeyer. Für die Hobbybildhauer fallen nur die Materialkosten an. „Für uns ist das eine tolle Sache“, findet Koch.