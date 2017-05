Hochwasser in Kanada - Tausende Häuser unter Wasser

dpa Ottawa. Nach schweren Überschwemmungen durch Regenfälle und Schneeschmelze hoffen die Betroffenen in Kanada auf rasch sinkende Wasserstände. In Teilen des Landes werden heute aber weitere Unwetter erwartet, vor allem in British Columbia. Die Lage dort könne sich noch verschlimmern, heißt es. In Kanadas Provinzen Ontario und Quebec gehen die Fluten nach und nach zurück. Bei den Überschwemmungen kam Medienberichten zufolge ein 37-Jähriger ums Leben, seine zweijährige Tochter wird vermisst. Allein in Quebec wurden mehr als 3880 Häuser überflutet, gut 2700 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen.