Sollen Halter von sogenannten gefährlichen Hunderassen mehr Steuern zahlen? Die Gemeinde Uelsen findet „Ja“ und folgt einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Was sagen die Grafschafter dazu?

Nordhorn. „Es gibt keine gefährlichen Hunde, nur schlechte Besitzer“, meinen die einen. Andere halten sogenannte gefährliche Hunderassen, auch Kampfhunde genannt, per se für einen Waffenersatz. Das Bundesverwaltungsgericht hat vor einiger Zeit entschieden, dass der Steuersatz für Hunde, die gefährlicher gelten als andere, verachtfacht werden darf. Die Steuer darf aber nicht die Haltungskosten übersteigen. Als Kampfhunde gelten Tiere, mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren. Dazu zählen unter anderem die Rassen American-Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier, Pitbull-Terrier und deren Kreuzungen.

In Uelsen hat der Rat am Montagabend einstimmig beschlossen, den normalen Steuersatz von 30 Euro für diese Rassen zu verachtfachen. Für den ersten gefährlichen Hund eines Haushalts werden ab sofort 240 Euro fällig, für jeden weiteren ist der doppelte Satz zu zahlen, also 480 Euro.

Nicht selten ziehen Hundehalter vor Gericht, wenn ihre Gemeinde höhere Steuern für gefährliche Hunde verlangt – und können unter Umständen damit erfolgreich sein, wie diese Fälle aus Schleswig-Holstein und aus Bayern zeigen.