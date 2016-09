Hoher Sachschaden bei Unfall mit Maishäcksler

Ein Traktorfahrer ist am Freitag mit einem Maishäcksler in Wietmarschen zusammengestoßen. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 75.000 Euro.

gn Wietmarschen. Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Freitagmorgen an der Straße Am Soermannsbach in Wietmarschen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Traktors mit Siloanhänger missachtete dort die Vorfahrt eines Maishäckslers und stieß mit diesem zusammen. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde beim Häcksler das Mähwerk komplett abgerissen. Es entstand ein Sachschaden von über 75.000 Euro, da es sich um landwirtschaftliche Spezialmaschinen handelt“, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zur erhöhten Vorsicht im Straßenverkehr zur Maiserntezeit.