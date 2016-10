Holpriger Start für den Job des Notfallsanitäters

Nordhorn. Bei der Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes weist der DRK-Kreisverband Grafschaft Bentheim auf einige Schwierigkeiten hin (die GN berichteten). Der neue Beruf bringt eine neue Ausbildung und neue Aufgaben für Einsatzkräfte mit sich.

„Das Berufsbild des Notfallsanitäters ist auf den Weg gebracht und holpert jetzt los“, sagt Klaus Albers, Leiter des Rettungsdienstes beim DRK-Kreisverband Grafschaft Bentheim. Bis Ende 2020 soll der Kreisverband rund 40 Notfallsanitäter ausbilden – in jedem Schichtdienst für jeden Rettungswagen einen.

Sieben Auszubildende für den neuen Beruf

„Wir sind auf einem guten Weg“, berichtet der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, Eckhard Jürriens. Im vergangenen Jahr hat das DRK drei Auszubildende eingestellt, in diesem Jahr sind es vier. Diese lassen sich an einer Rettungsschule zum Notfallsanitäter ausbilden. Gleichzeitig werden sich allein in diesem Jahr sechs Rettungsassistenten weiterqualifizieren.

Ginge es nach dem Kreisverband, „würden wir alle Rettungsassistenten sofort im ersten Jahr weiterbilden“, sagt Jürriens. Allerdings tragen die Krankenkassen die Kosten für Personal und Ausbildung und sind laut dem DRK-Geschäftsführer daran interessiert, die Kosten über den per Gesetz vorgeschriebenen Zeitraum bis 2020 zu verteilen und somit möglichst gering zu halten.

Eckpunkte der Ausbildung

Die Ausbildung zum Notfallsanitäter unterscheidet sich je nach Erfahrungsschatz: Bewerber, die den Beruf „von der Pike auf“ lernen, müssen eine dreijährige Ausbildung machen, an deren Ende eine staatliche Prüfung steht. Bei Rettungsassistenten, die sich weiterqualifizieren wollen, gibt es drei Optionen:

Über fünf Jahre Berufserfahrung berechtigen Rettungsassistenten eine Ergänzungsprüfung abzulegen.

Zwischen drei und fünf Jahren Berufserfahrung verlangen, dass Rettungsassistenten drei Monate die Schulbank drücken, ehe sie zur Ergänzungsprüfung zugelassen werden.

Bei weniger als drei Jahren Berufserfahrung stehen vor der Prüfung sechs Monate Schule an.

Letzteres birgt einige Schwierigkeiten: „Es gibt keine Rettungsschule, die eine derartige Ausbildung anbietet“, sagt Jürriens. Die Unterrichtszeit und der damit verbundene Dienstausfall sind so hoch, dass keine Krankenkasse das bezahlen würde. Trotzdem müssen Rettungsassistenten nicht auf eine Weiterqualifizierung verzichten. Stattdessen bieten Rettungsschulen in Niedersachsen einen vierwöchigen Intensivkursus für Rettungsassistenten an, die weniger als fünf Jahre tätig sind. An dessen Ende steht eine staatliche Prüfung.

Als ausgebildeter Notfallsanitäter sind sie dann nicht mehr „der verlängerte Arm“ des Notarztes, sondern dürfen Patienten beispielsweise bestimmte Schmerzmittel selbst verabreichen. Ob die Notfallsanitäter das in der Praxis auch umsetzen dürfen, steht sprichwörtlich auf einem anderen Blatt: Das Notfallsanitätergesetz ist ein Bundesgesetz und regelt die Berufsausbildung. Die anschließende Ausübung ist im Rettungsdienstgesetz geregelt, einem Landesgesetz.

Kein Zwei-Klassen-System gewollt

Letztlich, erläutert Jürriens, bestimmt jedoch der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes, was Notfallsanitäter vor Ort machen dürfen. In der Grafschaft Bentheim entscheidet das Dr. Wolfgang Hagemann – und dieser unterscheidet vorerst nicht zwischen Rettungsassistenten und Notfallsanitätern: „Wir wollen im Rettungsdienst kein Zwei-Klassen-System.“ Stattdessen werden Rettungsassistenten beim Kreisverband – bevor sie sich weiterqualifizieren können – vorab auf ein ähnliches Level wie das der Notfallsanitäter fortgebildet. „Damit verhindern wir Qualitätsunterschiede auf den Rettungswagen“, erläutert Hagemann. Denn: Noch sind nicht genug Mitarbeiter zu Notfallsanitätern aus- oder weitergebildet worden.

„Rettungsdienstlich erleben wir gerade eine spannende Zeit“, sagt Rettungsdienstleiter Klaus Albers. Zunehmend werden medizinische Notfälle von den Notfallsanitätern eigenständig abgearbeitet, ohne einen Notarzt hinzuzuziehen. „Der Trend geht hin zu mehr Maßnahmen und gezielteren Einsätzen“, sagt Hagemann und gibt ein Beispiel: Notärzte müssen nicht mehr wegen eines relativ harmlosen Beinbruchs nach Emlichheim und stehen so für ernstere Fälle wie beispielsweise einem Herzinfarkt in Nordhorn bereit.

Mehr Zufriedenheit bei den Angestellten

Notfallsanitäter wie Maik Tabel hören das gerne. Seit er Patienten vor Ort medizinisch versorgen darf, etwa durch die Gabe von Schmerzmitteln, befriedigt ihn seine Arbeit „bis zu 100 Prozent mehr“. Tabel: „Es ist auch Quatsch und Ressourcenverschwendung, einen Notarzt wegen vergleichsweise leichten Fällen zu rufen.“

Indes setzt sich Hagemann auf Landesebene dafür ein, dass Notfallsanitäter zur Erstbesetzung auf dem Rettungswagen gehören und in der Praxis das anwenden dürfen, was sie gelernt haben.