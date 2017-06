Hoogstede und Emlichheim wollen den Kreispokal

Das Endspiel im Krombacher-Kreispokal wird am Sonnabend um 16.30 Uhr in Klausheide angepfiffen. In der Fußball-Kreisliga hatten sowohl Union Emlichheim als auch der als Absteiger feststehende SV Hoogstede nicht geglänzt.

Nordhorn. Das ist schon eine bittere Angelegenheit: Kurz vor dem Endspiel um den Krombacher-Kreispokal am Sonnabend (16.30 Uhr, Sportplatz Klausheide) gegen Union Emlichheim musste der SV Hoogstede am vergangenen Sonntag nach einem 2:4 bei Grenzland Laarwald den Abstieg in die 1. Fußball-Kreisklasse über sich ergehen lassen. „Wir mussten die Jungs in dieser Woche erst einmal aufrichten“, beschreibt Trainer Jürgen Vrielmann die Situation in Hoogstede und blickt dennoch sofort wieder nach vorne: „Wir haben uns dann für das Finale eingeschworen. Wir wollen die Spielzeit unbedingt noch mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Der ganze Verein fiebert mit.“

So sehr sie sich ein schönes Abschiedsgeschenk wünschen, Vrielmann weiß auch, wo der Schuh drückt. „Wir haben einfach zu wenig Tore geschossen“, verdeutlicht der Hoogsteder Trainer. 38 Treffer in 27 Spielen sind zwar nicht der schlechteste Kreisliga-Wert, doch in vielen entscheidenden Situationen hätte dem HSV ein weiterer Treffer gut getan – wie im letzten Spiel gegen Grenzland Laarwald, wo die Hoogsteder bei einer 1:0-Führung klare Torchancen ausgelassen hatten.

Mut macht den Hoogstedern eine starke Pokalsaison, in der sie mit Sparta Nordhorn (1:0) und im Halbfinale mit Borussia Neuenhaus (5:4 nach Elfmeterschießen) zwei Kreisligisten aus dem Weg räumten. Außerdem schlug der HSV den SV Esche (6:1) und RW Lage (3:2).

Auch Union Emlichheim machte in dieser Spielzeit vor allem im Krombacher-Kreispokal auf sich aufmerksam. Im Halbfinale besiegte die Elf von Christian Wessels den Vizemeister Olympia Uelsen mit 1:0. Außerdem kegelte sie den SV Veldhausen 07 (1:0), ASC GW 49 (1:0) und BW Bookholt (9:1) aus dem Wettbewerb. Doch auch die Emlichheimer konnten mit der Kreisligasaison, die in der nächsten Woche ihren Abschluss findet, nicht zufrieden sein. Mit 33 Punkten aus 27 Partien belegt der SC Union nur den zehnten Tabellenplatz.

„Wir hatten uns mehr von der Saison versprochen“, gibt Wessels zu. Doch auch der Union-Coach weiß, dass er der Spielzeit mit einem Pokalerfolg ein positives Ende setzen kann. „Wir sind heiß und wollen unbedingt gewinnen“, sagt Wessels, der genauso wie Vrielmann ein Duell auf Augenhöhe erwartet. „Beide Mannschaften haben während der Saison ihre Probleme gehabt. Die Hoogsteder vielleicht etwas mehr als wir, dennoch wird im Endspiel die Tagesform entscheiden“, ist sich Wessels sicher.

Der SCU-Trainer hofft, dass er auf seine wichtigsten Offensivakteure setzen kann. Christian Schonhoff, Lars Trüün und Marcel Biehl plagten sich in den vergangenen Wochen mit dem ein oder anderen Wehwehchen. „Wenn wir als Gemeinschaft funktionieren und uns gegenseitig unterstützen, dann haben wir eine große Chance, den Pokal zu holen“, so der Union-Coach. In den Ligaspielen hat dies geklappt. Mit 4:1 und 2:1 behielten die Emlichheimer jeweils die Oberhand.

Altherren-Finale wird um 15 Uhr angepfiffen

Bereits um 15 Uhr haben am Sonnabend die Altherren-Fußballer des VfL Weiße Elf Nordhorn die Möglichkeit, ihren Pokaltriumph aus dem Vorjahr (3:0 gegen Vorwärts Nordhorn) zu wiederholen. Auf dem Sportgelände des SV Klausheide trifft das Team von Spielertrainer Ismet Cetinok auf Grenzland Laarwald. Die Nordhorner gehen als Favorit ins Endspiel, da beim SV Grenzland wichtige Spieler ausfallen werden. Mit Björn Brill (Urlaub), Rene Büter (privat verhindert), Thorsten Ewert (Knieprobleme) und Michael Lambers, der in den vergangenen Wochen in der ersten Mannschaft ausgeholfen und sich damit festgespielt hat, fehlen Coach Hans-Joachim Göbert gleich vier Stammkräfte.