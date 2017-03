Hotelfachmann/frau

gn Bad Bentheim. Deniz Yildiz hat Spaß an der Arbeit. Mit einem freundlichen Lächeln kümmert er sich um die Gäste des Kurhaus-Hotels in Bad Bentheim, in dem der 20-Jährige seit dem 1. Juli 2016 eine Ausbildung zum Hotelfachmann macht.

Während einer Probewoche hat er den Chef Jan Oelen von seiner Eignung für das Hotelfach überzeugt. Deniz Yildiz ist Kurde, wuchs in den Niederlanden auf und kam im Alter von 13 Jahren nach Rheine. Er spricht Deutsch, Niederländisch, Kurdisch und Englisch. Diese Sprachgewandtheit erleichtert ihm natürlich den Kontakt zu den internationalen Gästen, vor allem zu den vielen Niederländern, die gern das Kurhaus-Hotel besuchen.

„Die Arbeit im Kurhaus-Hotel ist abwechslungsreich und interessant“, betont der 20-Jährige. In der Gastronomie ist immer Teamwork gefragt, besonders wenn größere Veranstaltungen auf dem Programm stehen. Das gute Miteinander unter den Kollegen wirkt sich natürlich auch positiv auf die Arbeit aus. Hotel, Cafe, Bierstube, Restaurant und in der warmen Jahreszeit der Biergarten gehören zum „Revier“ von Deniz Yildiz. Man sieht dem 20-Jährigen an, dass er seine Gäste mit Freude und Leidenschaft bedient.

Hotelfachleute planen Arbeitsabläufe im Hotel, betreuen, bedienen und beraten Hotelgäste und sorgen für deren Wohlergehen. Dabei legen sie in allen Abteilungen eines Hotels mit Hand an.

Dass er oft arbeiten muss, wenn andere frei haben, ist für Deniz Yildiz kein Problem: „Ich wusste ja, was auf mich zukommt.“ Abends und am Wochenende herrscht in der Gastronomie nun mal Hochkonjunktur. Zurzeit arbeitet der Auszubildende in der Spätschicht und kümmert sich von 14.30 bis circa 23 Uhr um das Wohl der Gäste. Zweimal in der Woche, immer mittwochs und freitags, besucht er die GBS in Nordhorn.

Deniz Yildiz hat klare Vorstellungen über seine Zukunft. Er will nach seiner Ausbildung die Welt kennenlernen. „Ich möchte auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten“, sagt er lächelnd. Bis dahin will er dem Kurhaus-Hotel in Bad Bentheim aber treu bleiben und noch viele praktische Erfahrungen sammeln.

- Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

Kurhaus-Hotel

Dossier zum Thema Start in den Beruf