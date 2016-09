HSG: Bundesliga-Absteiger im Doppelpack

Der erste Doppelspieltag in der 2. Liga kommt früh – und er hat es für die HSG Nordhorn-Lingen in sich. Freitagabend geht’s zum ThSV Eisenach, Sonntag um 17 Uhr kommt der TuS N-Lübbecke ins Euregium.

Nordhorn. Trainer Heiner Bültmann hatte immer von einem happigen Auftaktprogramm gesprochen: Auftaktgegner BBM Bietigheim hatte beim 26:23-Erfolg in Lingen schon seine Klasse nachgewiesen – und am zweiten Wochenende der 2. Handball-Bundesliga bekommt es die HSG Nordhorn-Lingen direkt mal mit zwei bisherigen Erstligisten zu tun: Am Freitag tritt die HSG um 19.30 Uhr beim ThSV Eisenach an, am Sonntag um 17 Uhr ist dann der TuS N-Lübbecke zu Gast im Nordhorner Euregium. „Beides sind Gegner, die ich am Ende der Saison ganz oben in der 2. Liga erwarte“, sagt Trainer Bültmann. Auch wenn die Eisenacher zum Saisonstart einen Nachweis für Bültmanns These schuldig blieben: Sie unterlagen überraschend beim TuS Ferndorf und stehen ebenso wie die HSG mit null Punkten da.

Trotzdem: „Eisenach hat ein neues Team, aber immer noch enorm viel Qualität. Und die Zugänge haben durchweg schon Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt“, sagt Heiner Bültmann. Gerade der Abwehr des ThSV bescheinigt er eine Körperlichkeit, die es in der Liga so nicht noch einmal gibt: „Da sind vier Spieler zwei Meter groß. Da müssen wir sehr geduldig und sehr clever angreifen“, sagt der HSG-Coach. Zuletzt gegen Bietigheim habe sein Team nach vorne eigentlich richtig gut gespielt, findet Bültmann, allein die Chancenverwertung verhinderte einen Erfolg gegen einen guten Gegner: „Unsere Qualität im Angriff war gut, wir haben uns aber nicht belohnt – allein die Siebenmeterquote war doch bezeichnend.“

Im Training hat der HSG-Verantwortliche das Bietigheim-Spiel kurz aufgearbeitet, sich dann aber schnell dem ThSV Eisenach zugewandt – und zwar nur diesem Gegner. „Unsere Aufmerksamkeit gilt 100 Prozent dem Spiel am Freitag. Mit nur 80 Prozent hast du gegen diesen Gegner keine Chance“, sagt er. Erst nach der Rückkehr aus Eisenach am frühen Sonnabend wird Heiner Bültmann Clips und weitere Infos zum TuS N-Lübbecke für seine Spieler zum Download bereitstellen; um 12 Uhr steht das gemeinsame Videostudium an, anschließend geht’s kurz in die Halle. „Um die Busfahrt aus den Beinen zu kriegen“, wie Bültmann sagt.

Am Freitag startet die HSG mit 13 einsatzfähigen Spielern nach Thüringen. Nicht dabei sind die verletzten Frank Schumann, Matthias Poll und Lars Bergmann, außerdem fährt Levin Zare mit der HSG-Zweiten zum Verbandsligaspiel nach Oldenburg. „Wir müssen uns gerade nach der überraschenden Eisenacher Auftaktniederlage in Ferndorf auf einen mega motivierten Gegner einstellen“, sagt Bültmann und lenkt dabei die Aufmerksamkeit vor allem auf die Rückraum-Power des ThSV: „Sie können aus der Entfernung sehr erfolgreich schießen. Da müssen wir in der Organisation top sein und die Aktionen gut antizipieren.“ Und auf eine traditionell stimmungsvolle Kulisse in der gut 3000 Zuschauer fassenden Werner-Aßmann-Halle sollten sich die Nordhorner ebenfalls einstellen. „Die Atmosphäre dort ist eine der besten in der 2. Liga“, lobt Bültmann.

Erst am Sonntag dann können die HSG-Handballer den Großteil des Publikums wieder hinter sich wissen, wenn im Nordhorner Euregium das Duell gegen den zweiten Bundesliga-Absteiger ansteht. Für das Heimspiel sind noch aussreichend Tickets in allen Kategorien erhältlich.