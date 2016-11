HSG: Das Bruder-Duell steht auf der Kippe

fh Nordhorn. Acht Jahre hat Lasse Seidel für TuSEM Essen gespielt, stieg 2012 sogar mit dem Traditionsverein in die 1. Handball-Bundesliga auf. Da wäre der Linksaußen der HSG Nordhorn-Lingen beim ersten Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen am Mittwoch im Euregium (19.30 Uhr) natürlich gerne dabei. Zumal auf der Essener Seite des Spielberichtsbogens der Name Seidel auf jeden Fall auftauchen wird: Lasses jüngerer Bruder Malte spielt in der Abwehr der Gäste eine zentrale Rolle. Doch ob sie sich tatsächlich auf dem Spielfeld gegenüber stehen werden, ist fraglich. Denn: Der Einsatz von Lasse Seidel ist wegen einer Bänderdehnung im Fußgelenk des linken Sprungbeins gefährdet.

Sicherer Siebenmeterschütze

„Das ist für ihn ein ganz besonderes Spiel“, weiß Heiner Bültmann. Allerdings: „Ob er dabei sein kann, entscheidet sich erst am Spieltag“, ließ der HSG-Trainer am Dienstag wissen. Dr. Arno Schumacher wird am Mittwoch das lädierte Gelenk noch einmal genau in Augenschein nehmen. Und nur wenn der Mannschaftsarzt grünes Licht gibt, so Bültmann, „dann ist Lasse dabei.“ Natürlich würde er gerne auf den 23-Jährigen zurückgreifen, der in bislang zehn Punktspielen 34 Tore erzielt hat und vor allem als sicherer Siebenmeterschütze in Erscheinung getreten ist. Gut möglich, dass sein Trainer ihn zumindest zu den Strafwürfen aufs Feld schickt. Das hat schon beim letzten Heimspiel gegen Saarlouis (29:24) perfekt funktioniert, als Pavel Mickal auf dem linken Flügel den Vorzug erhielt und Seidel für fünf Siebenmeter von der Bank kam, die er allesamt verwandelte. „Mal gucken“, will sich Bültmann nicht zu tief in die Karten schauen lassen. Doch der Trainer kann die Entwicklung gelassen abwarten. „Pavel hat das gegen Wilhelmshaven gut gemacht“, war er mit dem Tschechen beim 30:29-Sieg am Sonnabend im Landesderby zufrieden, der zwei seiner vier Treffer per Siebenmeter erzielte und damit vom Strich ebenfalls zu 100 Prozent erfolgreich war.

Mehr Wechselmöglichkeiten

Personell sieht es bei der HSG ohnehin gut aus, seit sich Matthias Poll von einer schweren Knieverletzung erholt hat und auch Frank Schumann, der zum Saisonstart mehrere Knochenbrüche im Gesicht erlitt, gegen Wilhelmshaven sein Punktspieldebüt in dieser Saison gab. „Das ist schon eine andere Situation, als in den ersten zwei Monaten“, erklärt Bültmann, der nicht nur froh ist, dass er vor allem in der Abwehr wieder mehr Wechselmöglichkeiten hat. Mehr Quantität im Training bedeutet auch mehr Qualität. „Das ist wichtig und ich hoffe, dass es möglichst lange so bleibt“, sagt Bültmann, dessen Team nun bis auf Lutz Heiny (Kreuzbandriss) komplett ist.

Dazu passt die jüngste sportliche Bilanz mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen. Seit dem Erfolg in Wilhelmshaven, den Bültmann als verdient einstuft, „weil wir über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft waren“, sieht auch die Punktbilanz viel freundlicher aus, die mit 12:10 Zählern erstmals in dieser Saison positiv ist. „Wir gucken nicht so viel auf die Tabelle, weil es noch zu früh in der Saison ist“, sagt Bültmann zwar, dennoch macht es vieles einfacher, nicht diesen Druck zu haben, das nächste Spiel unbedingt gewinnen zu müssen. „Nach der Auftakt-Niederlage gegen Bietigheim sind wir immer hinterhergerannt“, sagt Bültmann rückblickend und schließt daraus mit Blick nach vorn: „Genau deswegen wollen wir gegen Essen unbedingt nachlegen und unseren Lauf fortsetzen.“