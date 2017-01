HSG erwartet mehr Gegenwehr als im Sommer

Die Nordhorner Zweitliga-Handballer testen am Dienstag (20.30 Uhr) bei Hurry Up Zwartemeer. Spielmacher Patrick Miedema und Torhüter Björn Buhrmester sind wieder im Training.

Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen spielt am Dienstag um 20.30 Uhr in Zwartemeer gegen den HV Hurry-Up. Für den Handball-Zweitligisten ist es das zweite Testspiel in der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil in der 2. Liga, der für die HSG am Sonnabend, 4. Februar, mit einem Spiel beim Tabellenzehnten SG Leutershausen beginnt. In diesem Spiel geht es für das Team von Trainer Heiner Bültmann wieder darum, Wettkampfpraxis zu sammeln. „Wir wollen in der Vorbereitung den nächsten Schritt machen und uns in Angriff/Abwehr weiter einspielen“, sagt er.

Im Sommer hatte die HSG Nordhorn-Lingen während ihres Trainingslagers in Emlichheim bereits in Zwartemeer gespielt und damals mit acht Toren deutlich gewonnen (31:23). ,,Dieses Mal wird es schwieriger“, stuft HSG-Coach Bültmann die aktuelle Aufgabe ein. Die niederländischen Gastgeber sind nach einer kurzen Winterpause in der Bene-League, der ersten belgisch-niederländischen Handballliga, bereits wieder im Einsatz. Zwartemeer verlor am vergangenen Sonnabend beim Tabellenführer Initia Hasselt nur knapp mit 28:32 und belegt aktuell den siebten Tabellenplatz. ,,Genau so einen Gegner brauchen wir“, sagt der Trainer.

Bültmann kann wieder auf seinen Torwart Björn Buhrmester und Regisseur Patrick Miedema zählen. Beide sind beim letzten Test in Emsdetten wegen eines Infekts bzw. wegen Kniebeschwerden nicht dabei gewesen. Auf Abwehrchef Frank Schumann muss das Team weiter verzichten; seine Augenbehandlung in Dortmund ist zwar gut verlaufen, allerdings darf er in den nächsten Tagen noch nicht Handball spielen.

Nach dem Testspiel gegen Hurry Up bleiben den HSG-Handballern elf Tage bis zum ersten Punktspiel seit dem 2. Weihnachtstag (22:22 in Lingen gegen Dessau). „Zwei Testspiele reichen, den Rest macht man dann im Training“, sagt Bültmann.