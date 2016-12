HSG-Handballer rechnen in Hamm mit viel Gegenwehr

Nordhorn. Den damaligen Tabellenführer aus Bietigheim mit 36 Gegentoren und einer Niederlage nach Hause geschickt, danach im Derby gegen Emsdetten zur Pause mit 16:3 (!) geführt und zuletzt mit zwölf Toren Unterschied die HSG Konstanz besiegt: Die letzten drei Heimspiele des ASV Hamm-Westfalen waren durchaus beeindruckend. „Sie sind zu Hause richtig klasse, gerade ihr Tempospiel ist unheimlich stark“, lobt Heiner Bültmann, Trainer der HSG Nordhorn-Lingen, vor dem Gastspiel seiner Truppe am Sonnabend (19.15 Uhr) in der Westpress-Arena. Und deshalb schiebt er den Westfalen auch die Rolle des Favoriten zu – obwohl sie derzeit völlig überraschend gegen den Abstieg spielen.

Immerhin waren die Auswärtsauftritte der ASV-Handballer bislang ziemlich desolat. „Da haben sie noch gar nix geholt, das ist schon heftig“, meint Bültmann – und kann sich diese Diskrepanz nicht so recht erklären. Zwar gab es immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle (heute fehlen Savvas Savvas, Julian Possehl und Björn Zintel, dessen Lungenentzündung allerdings weitestgehend abgeklungen ist), doch „Hamm hat einen breiten Kader“, bemerkt Bültmann und verweist auf drei Spieler für den rechten Rückraum.

Seine Mannschaft trat zuletzt bisweilen nur mit insgesamt drei Rückraumspielern an, weil sich neben Lutz Heiny (Kreuzbandriss) auch Jens Wiese krank abgemeldet hatte. Mittlerweile hat sich die personelle Situation aber entschärft: Wiese kam schon beim letzten Sieg gegen Neuhausen zu einem Kurzeinsatz, seit Mittwoch trainiert Torwart Björn Buhrmester wieder mit; und auch die gesundheitlich angeschlagenen Luca de Boer und Alex Terweolbeck, die in dieser Woche noch gar nicht bzw. nur wenig trainiert hatten, meldeten sich rechtzeitig zurück. „Man muss noch abwarten“, sagt der Coach, „aber es kann sein, dass wir bis auf Lutz sogar komplett sind.“

Das wäre auch gut so, denn in Hamm erwartet er Schwerstarbeit für seine Spieler, gerade in der Rückwärtsbewegung nach Ballverlust. „Da müssen wir auf der Hut sein“, sagt er, „gerade die Außen Jonas Ritterbach und Lukas Blohme machen extrem viel Druck.“ Auch deshalb geht der aktuelle Abstiegskandidat Hamm durchaus optimistisch ins Spiel: „Es wird ein Duell auf Augenhöhe“, sagt Trainer Niels Pfannenschmidt. Auf jeden Fall ist es für beide Vereine immer auch ein besonders Spiel: „Die Spieler kennen sich gut, laufen sich zum Teil in Münster in der Uni über den Weg“, sagt Bültmann. Die HSG wurde zuletzt regelmäßig von vielen Fans nach Hamm begleitet, der ASV rief zum letzten Heimspiel des Jahres wieder zur Aktion „Rote Wand“ auf. Wenn die heimischen Anhänger möglichst alle in roter Kleidung in die Halle kommen, sollte es aber für die HSG kein Problem sein – auch ihre Vereinsfarbe ist schließlich rot.