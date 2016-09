HSG-Handballer spielen beim Aufsteiger Hüttenberg

Nordhorn. Es lief die vorletzte Sekunde im Heimspiel gegen den TuS N-Lübbecke, bei einer klaren 33:28-Führung hätte sich Björn Buhrmester also nicht mehr in diesen harten Wurf des Gegners werfen müssen. Trotzdem zeigte der Torwart der HSG Nordhorn-Lingen noch einmal eine Parade (seine zwölfte) und krönte damit seine starke Leistung; vor dem vierten Saisonspiel am Sonnabend beim hessischen Aufsteiger TV Hüttenberg (19.30 Uhr) zählen die Statistiker für ihn insgesamt 32 gehaltene Bälle. Besser ist bislang nur einer: sein Gegner Matthias Ritschel mit 42 Paraden. Das Duell der HSG in Hüttenberg ist also auch ein Aufeinandertreffen von zwei der stärksten Keeper in der Liga.

Ebenso wie bei der HSG Nordhorn-Lingen ist beim TVH das Zusammenspiel des Torwarts mit seinen Vorderleuten ein wichtiges Qualitätsmerkmal. „Hüttenberg zeichnet vor allem das Torwart/Abwehr-Spiel aus“, weiß Nordhorns Trainer Heiner Bültmann. In der 3:2:1-Deckung sind die beiden Kreisläufer Mario Fernandes und Moritz Lambrecht die zentralen Figuren, die für eine besondere Kompaktheit im Defensivverbund sorgen. „Da kommt es darauf an, geduldig und auf den Punkt anzugreifen“, fordert Bültmann.

Für ihn sind die vom Isländer Adalsteinn Eyjolfsson trainierten Hüttenberger kein klassischer Aufsteiger, sondern gehören zu den besseren Zweitliga-Klubs. „Vor zwei Jahren haben sie eine schlechte Saison gespielt und mussten deshalb absteigen. Das haben sie sofort wieder korrigiert und treten fast nur mit erst- und zweitligaerfahrenen Spielern an“, sagt Bültmann. Die Ost-Staffel der 3. Liga hatte der TVH mit 26 Siegen aus 30 Spielen und den mit großem Abstand wenigsten Gegentoren (im Schnitt 22 pro Spiel) dominiert. „Ganz ehrlich: Es wird in der engen Hüttenberger Sporthalle ein ganz schweres Spiel für uns“, sagt Bültmann.

Schließlich sind die Hüttenberger auch in die neue Saison mit 4:2 Punkten erfolgreich gestartet, obschon sie ausgerechnet ihr bislang einziges Heimspiel gegen Mit-Aufsteiger Konstanz knapp verloren haben. Die HSG-Handballer holten am vergangenen Sonntag gegen Lübbecke ihre ersten zwei Punkte, was für eine gute Trainingswoche in Nordhorn sorgte. „Die Stimmung ist immer besser, wenn man gewinnt“, betont Bültmann. Der Coach verzichtet in Hüttenberg auf Rechtsaußen Yannick Fraatz, der nach Absprache mit Bültmann und dem Trainer des A-Jugend-Bundesligisten des TV Bissendorf am Sonntag für die Bissendorfer in Fredenbeck spielen wird. Der 17-Jährige mit Doppelspielrecht ist neben dem Verletzten Frank Schumann der einzige Ausfall, weil Patrick Miedema trotz einer gegen N-Lübbecke erlittenen Fingerverletzung, die genäht werden musste, mit nach Hüttenberg fahren wird. Der niederländische Spielmacher trainierte am Freitag erstmals wieder mit seiner Mannschaft.