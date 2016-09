HSG-Handballer verlieren auch ihr zweites Spiel

Beim Bundesliga-Absteiger ThSV Eisenach kassierte die HSG Nordhorn-Lingen am Freitag eine 25:27-Niederlage. Bis vier Minuten vor Ende war das Zweistädteteam gut im Spiel, dann aber gelangen Eisenach vier Tore in Folge.

Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben auch das zweite Spiel dieser Saison verloren: Bei der 25:27 (11:13)-Niederlage beim Erstliga-Absteiger ThSV Eisenach machte ihnen vor allem ein Gegner zu schaffen: Matthias Gerlich war am Freitagabend in der Werner-Aßmann-Sporthalle kaum zu halten und kam auf insgesamt 13 Treffer. Mit seinen Würfen zum 24:23 und 25:23 in der Schlussphase leitete er auch den Heimsieg ein. Bester Werfer der HSG war Lutz Heiny mit sechs Toren.

Schnell waren die Eisenacher auf 4:1 davongezogen, weil die HSG Nordhorn-Lingen in der Anfangsphase wieder zu viele Tormöglichkeiten ausließ. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann kämpfte sich aber in die Partie und hielt diese fortan offen. Direkt nach Wiederbeginn schaffte Kapitän Nicky Verjans den Anschluss zum 12:13 – und als Teamkollege Jürgen Rooba in der 38. Minute erstmals ausglich (16:16), war das Spiel wieder völlig offen. Das blieb so bis fünf Minuten vor Spielende. Dann klappte beim Stand von 23:24 ein Kempa-Versuch der Nordhorner nicht, die Thüringer erhöhten im nächsten Angriff auf 25:23. Und natürlich war es Rückraum-Shooter Gerlich, der mit seinem 13. Treffer eine Vorentscheidung herbeiführte. Denn die Nordhorner konnten in der Schlussphase nicht mehr kontern, nach einem einfachen Ballverlust und einem Treffer der Gastgeber ins leere Tor war die Partie gelaufen. Erst in den letzten 80 Sekunden gelang der HSG mit zwei Treffern noch etwas Ergebniskosmetik.

Am Sonntag ist die noch punktlose HSG Nordhorn-Lingen wieder gefordert: Um 17 Uhr ist der TuS N-Lübbecke zu Gast im Nordhorner Euregium. Damit treffen Verjans und Co. innerhalb von drei Tagen auf den zweiten Ex-Bundesligisten. „Das ist natürlich ein hoch attraktives Spiel“, freut sich Heiner Bültmann, „der TuS ist eines der individuell am besten besetzten Teams der 2. Liga.“ Gespickt ist der TuS-Kader mit Nationalspielern aus Ungarn, Holland und Kroatien, einer war sogar für Polen bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro am Start: Lukasz Gierak. Die Nettelstedter verpflichteten den Mittelmann von Pogon Stettin. Und auch der als großes Handball-Talent gehandelte Ante Kaleb, den der TuS im Sommer aus Maribor holte, ist für die Rückraummitte eingeplant.