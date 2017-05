HSG hofft auf den ersten Sieg beim TV Neuhausen

fh Nordhorn. Auch wenn sich die Dramatik im Abstiegskampf der 2. Handball-Bundesliga immer mehr zuspitzt, für den TV Neuhausen steht seit einer Woche fest, dass es in die 3. Liga geht. Dennoch richtet sich die HSG Nordhorn-Lingen bei ihrem Gastspiel heute in der Hofbühlhalle (20 Uhr) nicht gerade auf einen Spaziergang ein. Im Gegenteil: „Die werden die letzten Heimspiele noch mal alles reinhauen“, ist Trainer Heiner Bültmann überzeugt, auf Gastgeber zu treffen, die sich mit Anstand verabschieden wollen. Für den TV Neuhausen endet damit eine erfolgreiche Phase der Vereinsgeschichte: Der Klub aus dem Ermstal war bei Einführung der eingleisigen 2. Liga 2011 unter den qualifizierten Klubs aus dem Süden, schaffte im Jahr darauf sogar den Sprung in die 1. Bundesliga, in der er sich allerdings nur ein Jahr hielt. Nach vier weiteren Spielzeiten in der 2. Liga wurde der Abstieg vergangene Woche durch die 23:31-Niederlage beim TV Emsdetten besiegelt. Nun soll in der 3. Liga der Neuaufbau erfolgen (siehe Text auf dieser Seite).

Für die HSG ist es Samstag somit vorerst die letzte Gelegenheit, einen Makel der eigenen Statistik zu tilgen. „Wir haben noch nie in Neuhausen gewonnen“, verweist Bültmann auf zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Den Versuch, diese Bilanz mit dem ersten Sieg dort aufzuhübschen, gehen die Grafschafter wieder mit schmaler Besetzung an. Das heißt: Die wegen der verletzungsbedingten Ausfälle aus dem Handball-Ruhestand zurückgeholten Stephan Wilmsen und Nils Meyer steigen nicht mit in den Mannschaftsbus. Und auch Asbjörn Madsen, der beim 26:22-Sieg zuletzt gegen Rimpar erstmals seit zwei Monaten wieder mitspielte, bleibt daheim. „Er hatte am Montag wieder Probleme und konnte die ganze Woche nicht trainieren“, berichtete Bültmann, dass der Kreisläufer das Comeback nicht gut überstanden und wieder Probleme mit der Schulter hat. „So macht es keinen Sinn“, sagt der Coach, der daher seinen Kader mit Levin Zare, Lars Bergmann und Johannes van Lengerich aus der Reserve anreichert.

Jens Wiese steht zumindest für die Abwehr zur Verfügung, muss ansonsten aber weiter geschont werden. „Ich kann passen, aber nicht werfen“, sagte der Torjäger nach dem Sieg gegen Rimpar und war froh, dass auf seiner Seite Lasse Seidel (11 Tore) und Patrick Miedema (6) in die Bresche sprangen. „Gut, dass beide so gut treffen“, freute sich Wiese, der sich schon länger mit Schulterbeschwerden plagt. „Es braucht einfach seine Zeit und ich will da jetzt auch nichts riskieren“, erklärte der 29-Jährige.

Auch wenn die Voraussetzungen nicht die Günstigsten sind, rechnet sich der Tabellensiebte etwas aus: „Wir wissen, dass es schwer wird und werden Neuhausen auf keinen Fall unterschätzen“, sagt Bültmann, „dennoch haben wir gute Chancen, da etwas zu holen.“ Am liebsten natürlich den ersten Sieg.