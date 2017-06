HSG-Kader ist komplett: Heiny bleibt bis 2019

Nordhorn. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat seine Mannschaft für die nächste Saison komplett: Aus dem aktuellen Kader verlängerte jetzt auch Rückraumspieler Lutz Heiny seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2019. „Hier bei der HSG stimmt alles für mich“, sagt der 21-jährige Schüttorfer und betont: „Ich freue mich total darauf, nächste Saison mit der Mannschaft wieder Vollgas geben zu können.“ Nach einem Kreuzbandriss im Oktober vergangenen Jahres und langer Reha hat sich Heiny zurück ins Mannschaftstraining gekämpft, in den letzten beiden Saisonspielen wirsd er nach Absprache mit Trainer Heiner Bültmann aber nicht mehr zum Einsatz kommen.

„Wir sind sehr froh, dass Lutz bei uns bleibt. Mit dieser Mannschaft sind wir nächste Saison gut aufgestellt“, sagt Geschäftsführer Gerhard Blömers. Und auch Coach Bültmann freut sich über die Zusage des Nordhorner Shooting-Stars der vergangenen Saison 2015/16: „Lutz hat eine tolle Entwicklung in seiner ersten Saison bei uns genommen und auch in den ersten Spielen dieser Saison klasse Leistungen gezeigt. Die Fans können sich wieder auf seine Power freuen. Er hat seine Reha knallhart durchgezogen und brennt auf Einsätze.“

Lutz Heiny begann bei seinem Heimatverein FC Schüttorf 09 mit dem Handball, wechselte mit 15 Jahren aber ins Sportinternat nach Hildesheim, spielte bis 2014 für Eintracht in der A-Jugend-Bundesliga und kam zu ersten Einsätzen im Hildesheimer Zweitligateam. In seinem ersten Seniorenjahr war er vor allem im zweiten Saisonteil ein Leistungsträger beim Drittligisten TS Großburgwedel. 2015 lotste ihn die HSG zurück in die Grafschaft; wo er in der ersten Saison gleich starke 127 Tore erzielte. Bitter: Nach einer gelungenen Vorbereitung im vergangenen Sommer riss er sich früh in der Saison im Training das Kreuzband im linken Knie – es folgte eine lange Zwangspause. „Er hat sehr hart und fokussiert gearbeitet und ist seit etwa einer Woche im Training nahezu voll dabei“, berichtet Bültmann. Und: Mit Lutz bekommen wir nächste Saison noch mal wieder eine neue Qualität hinzu, zumal er ein ganz anderer Spielertyp wie Jens Wiese ist.“

Lutz Heiny, der im Herbst ein Studium der Architektur begonnen hat und seitdem in Münster wohnt, selbst freut vor allem darauf, wieder mit den Teamkollegen auf der Platte zu stehen: „Ich habe einfach nur Riesenlust, wieder Handball zu spielen.