HSG-Kapitän Verjans fällt rund acht Wochen aus

Nordhorn. Nächster Rückschlag für die HSG Nordhorn-Lingen: Der Handball-Zweitligist muss mehrere Wochen auf seinen Kapitän Nicky Verjans verzichten. Der Niederländer war am vergangenen Sonnabend im Spiel bei der SG Leutershausen (28:30) unglücklich mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und hatte sich dabei das Innenband des Kniegelenks angerissen. „Meniskus und Kreuzband sind aber in Ordnung, sodass Nicky nicht operiert werden muss. Da hat er noch Glück im Unglück gehabt“, berichtet Trainer Heiner Bültmann. Er rechnet mit einer rund zweimonatigen Pause des Linkshänders. „Das ist natürlich bitter für uns, vor allem aber für Nicky selbst“, sagt Bültmann.

Vor ziemlich genau einem Jahr war der HSG-Kapitän schon einmal mehrere Wochen lang ausgefallen, nachdem er sich in einem Testspiel gegen Emsdetten einen Außenband- und Kapselanriss im rechten Fußgelenk zugezogen hatte. „Die Situation ist für uns deshalb nicht ganz neu“, weiß Bültmann, „wir werden einige Zeit im Rückraum eine enge Besetzung haben und mit Rechtshändern auf der halbrechten Seite spielen müssen. Das ist nicht ideal, aber das schaffen wir diesmal auch.“

In Leutershausen hatte Rechtsaußen Lasse Seidel ab der 15. Minute im rechten Rückraum ausgeholfen, und sein Trainer bescheinigte dem 23-Jährigen auf der ungewohnten Position eine gute Leistung. Am Sonntag im nächsten Auswärtsspiel bei der SG BBM Bietigheim (18 Uhr, Ludwigsburg) steht auch Patrick Miedema wieder bereit; der niederländische Rückraumspieler war am vergangenen Wochenende wegen eines fiebrigen Infekts kurzfristig ausgefallen.

Insgesamt gilt zumindest in den nächsten zwei Monaten, in denen die HSG an jedem Wochenende im Einsatz ist: „Wir werden wieder mehr improvisieren müssen“, weiß Heiner Bültmann. Immerhin hat seine Truppe bewiesen, dass sie mit personellen Rückschlägen umgehen kann: Als vor einem Jahr nach der Winterpause neben Verjans auch Pavel Mickal und weitere Leistungsträger wegen unterschiedlicher Verletzungen länger ausfielen, legte die HSG eine starke Phase mit tollen Siegen und 11:1 Punkten in Folge hin.