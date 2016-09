HSG ohne Lutz Heiny nach Konstanz

Der Rückraumspieler hat sich im Training am Knie verletzt. Wie gravierend die Verletzung ist, stand am Freitag noch nicht fest.

fh Nordhorn. Die schlechten Nachrichten reißen bei der HSG Nordhorn-Lingen nicht ab: Der Handball-Zweitligist musste sich am Freitag ohne Lutz Heiny auf den Weg zum Spiel beim Aufsteiger HSG Konstanz machen (heute, 20 Uhr, Schänzle-Sporthalle). Der Rückraumspieler hat sich am Mittwochabend beim Training am Knie verletzt. Wie gravierend die Verletzung ist, stand am Freitag noch nicht fest. Damit fehlt dem Tabellen-13. beim Nachbarn in der Rangliste (beide 4:6 Punkte) nach Frank Schumann, der noch immer an den Folgen einer schweren Gesichtsverletzung laboriert, der zweite Stammspieler. „Erst Schu und jetzt Lutz“, klagte Heiner Bültmann, als er sich am Freitagmittag mit zehn Feldspielern und dem Torhüter-Duo Björn Buhrmester und Fabian Kaleun auf die längste Auswärtsfahrt der Saison machte. „Das ist schon hart“, sagte der HSG-Trainer, zumal nicht ausgeschlossen ist, dass Heiny länger ausfällt: „Das war schon heftiger“, beschreibt er, wie der 21-Jährige sich das Kiegelenk seines linken Sprungbeins verdrehte. „Das ist natürlich nicht gut für uns und tut echt weh“, ordnet Bültmann das Fehlen Heinys ein, „er hat eine richtig gute Vorbereitung absolviert.“

Doch so bitter es ist, auf den Rechtshänder verzichten zu müssen, „wir können es nicht ändern“, richtet der Coach den Blick nach vorn und setzt darauf, dass die Mannschaft sich davon auf dem Feld nicht beeinflussen lässt: „Schließlich haben wir in der Rückrunde der vergangenen Saison eine ähnliche Situation erlebt und ich hoffe, dass wir sie jetzt genau so gut meistern.“

Vor allem Jens Wiese ist jetzt noch mehr gefordert. Der Halblinke ist nach fünf Punktspielen mit 26 Toren erfolgreichster Werfer seines Teams. Und Bültmann hat keinen Zweifel, dass der 28-Jährige dieser Verantwortung gerecht wird: „Jens ist daran gewöhnt, 60 Minuten spielen zu müssen.“ Ein paar Verschnaufpausen sind aber möglicherweise drin. Patrick Miedema muss als Allrounder in die Bresche springen. Aber auch der niederländische Nationalspieler, der diese Saison als Spielmacher eingeplant ist, hat schon bewiesen, dass er ein verlässlicher Backup für alle drei Rückraum-Positionen ist.

So lautet das Vorhaben denn auch weiterhin, den ersten Auswärtssieg der Saison zu erringen. Keine leichte Aufgabe, auch wenn die Konstanzer in bislang zwei Partien vor heimischem Publikum leer ausgingen: „In beiden Heimspielen kamen sie für den Sieg in Frage“, weiß Bültmann nach dem Video-Studium und geht mit dem nötigen Respekt an die Aufgabe gegen das Team seines Trainer-Kollegen Daniel Eblen heran: „Das ist ein typischer Aufsteiger, der mit viel Euphorie und großem Einsatz spielt.“ Dennoch rechnen sich die Gäste Chancen aus. Bültmann: „Wenn wir die Kräfte gut einteilen, werden wir unsere Chance bekommen, aber der Favorit sind wir jetzt nicht mehr.“