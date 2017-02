HSG startet mit Niederlage in zweiten Saisonteil

fh Leutershausen. Die HSG Nordhorn-Lingen ist mit einer Niederlage in den zweiten Saisonteil der 2. Handball-Bundesliga gestartet. Das erste Punktspiel im neuen Jahr ging am Sonnabend bei der SG Leutershausen mit 28:30 (14:18) verloren. Damit kommen beide Teams nach dem letzten Hinrundenspiel auf 20:18 Punkte und stehen in der Tabelle direkt beieinander, die HSG wegen der besseren Torbilanz als Achter vor der SGL auf Rang neun.

Damit bleibt es dabei, dass die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann in Leutershausen nicht gewinnen kann und dort im dritten Zweitligaspiel die dritte Niederlage kassierte. Vor 700 Zuschauern in der Heinrich-Beck-Sporthalle hielten die Gäste die Partie gut 20 Minuten offen, ehe der Aufsteiger sich am Ende des ersten Durchgangs eine Vier-Tore-Führung verschaffte. Nach dem Wechsel bestimmte Leutershausen weiter das Geschehen, baute seinen Vorsprung auf bis zu sieben Tore (27:20/51.) aus und geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr, das Spiel noch zu verlieren. Zwar kamen die Gäste in der Schlussphase bis auf zwei Treffer heran (27:29/60.), doch die Aufholjagd kam zu spät, um die Partie noch zu wenden. Zu den Schwächen der HSG gehörten zum Beispiel die Siebenmeter: Von sieben Strafwürfen wurden nur drei verwandelt.

Bester Nordhorner Werfer war Rückraumspieler Jens Wiese, der neun Tore erzielte, eines davon per Siebenmeter. Für Leutershausen war Valentin Spohn mit fünf Toren am treffsichersten.