HSG-Trainer Bültmann mit erstem Test zufrieden

fh Emsdetten. Die HSG Nordhorn-Lingen hat sich im ersten Testspiel des Jahres mit einem 27:27 (10:13)-Unentschieden vom Zweitliga-Rivalen TV Emsdetten getrennt. „Das war absolut okay“, war Trainer Heiner Bültmann mit der Leistung seiner Handballer einverstanden, insbesondere da drei Leistungsträger fehlten. Außer Abwehrchef Frank Schumann, der wegen einer Hornhaut-Verletzung am Auge behandelt wird und eine Woche pausieren muss, fiel am Donnerstagabend kurzfristig auch Patrick Miedema aus. Der Niederländer kehrte mit Knieproblemen von der Nationalmannschaft zurück. „Das macht keinen Sinn“, will Bültmann beim Rückraumspieler kein Risiko eingehen. Björn Buhrmester war zwar mit nach Emsdetten gefahren, doch der Torhüter blieb wegen einer Erkältung lieber auf der Bank. Weil „Buhrmi“ Ende des Jahres wegen eines Infekts einige Spiele verpasst hatte, ging Bültmann auch bei ihm auf Nummer sicher.

Die HSG kam zäh ins Spiel, ließ im Angriff ein paar freie Bälle liegen und lag zur Pause mit drei Toren hinten. Im zweiten Abschnitt stellte Bültmann von der 6:0- auf die 5:1-Abwehr um. Sein Team kämpfte sich heran, glich bei 19:19 erstmals aus und lag am Ende sogar mit 27:25 vorn. HSG-Linksaußen Lasse Seidel war mit acht Toren am treffsichersten, hatte mit vier verwandelten Siebenmetern eine Quote von hundert Prozent. „Beiden Mannschaften war anzusehen, dass sie taktisch noch nicht so viel trainiert haben“, resümierte Bültmann, „aber dafür sind die Tests ja da.“