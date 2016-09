HSG verliert 21:29 beim TV Hüttenberg

Der Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen lag gegen den Aufsteiger kurz nach der Pause schon mit 9:20 zurück. Für einen Sieg kam das Zwei-Städte-Team danach nicht mehr in Frage.

Hüttenberg.. Die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben am Sonnabend eine deftige Niederlage hinnehmen müssen: Das Team von Trainer Heiner Bültmann unterlag beim Aufsteiger TV Hüttenberg mit 21:29 (8:15). In der Partie war bereits nach 20 Minuten eine Vorentscheidung gefallen, nachdem die stark aufspielenden Gastgeber mit fünf Toren in Folge von 7;5 auf 12;5 davongezogen waren.

Jens Wiese und Luca de Boer sorgten für eine 2:1-Führung, und in der fünften Minute verwandelte Pavel Mickal den ersten Siebenmeter für die HSG zum 3:2. Es war die letzte Führung der Gäste an diesem Abend: Hüttenberg drehte die Partie, weil TVH-Torwart Matthias Ritschel in dieser Phase mehrere Würfe der HSG-Handballer parierte. Bis zur Pause erhöhten die Gastgeber ihren Vorsprung auf 15:8.

Der zweite Durchgang begann mit einer Zeitstrafe für Wiese und zwei weiteren Treffern des mit Abstand besten Werfers der Begegnung, Hüttenbergs Rechtsaußen Daniel Wernig. Und von 17:8 baute der Aufsteiger seine Führung in der Folge weiter aus – auf bis zu elf Tore. Erst in der Schlussviertelstunde sendete auch die HSG ein Lebenszeichen. In dieser guten Phase gelang dem Zwei-Städte-Team ebenfalls ein 5:0-Lauf, der zehn Minuten vor dem Ende zu einem 19:24-Zwischenstand führte. Sollte bei den Gästen Hoffnung aufgekeimt sein, doch noch etwas Zählbares aus Hüttenberg mitnehmen zu können, sorgte Ragnar Johannsson mit einem Doppelschlag für einen herben Dämpfer: Hüttenberg lag wieder mit sieben Toren vorne (26:19) und fuhr anschließend einen ebenso klaren wie verdienten Heimsieg ein. Bester Werfer war Wernig mit zehn Treffern, für die HSG waren Jens Wiese und Nicky Verjans mit jeweils vier Tore erfolgreicn.

Die HSG Nordhorn-Lingen bestreitet ihr nächstes Punktspiel am Sonnabend, 24. September, um 19.30 Uhr im Euregium gegen den TV Emsdetten.