HSG vor dem Derby: Kann Terwolbeck spielen?

Das Fußball-Jahr 2017 hält für die beiden Bezirksligisten Union Lohne und SV Wietmarschen gleich im ersten Pflichtspiel einen echten Höhepunkt bereit: Im mit Spannung erwarteten Derby kämpfen sie am Sonntag um Punkte. mehr...

Die Tischtennisspielerinnen des Hoogsteder SV spielen in der Landes- und Bezirksoberliga um den Titel. In beiden Spielklassen ist für die Niedergrafschafterinnen jeweils nur noch ein ernsthafter Konkurrent in Sicht. mehr...