HSG will Platz sieben verteidigen

Die Grafschafter Zweitliga-Handballer gastieren am Sonnabend (17 Uhr) in Dessau. Im Hinspiel gegen den Aufsteiger Dessau-Roßlauer HV konnte Nordhorn-Lingen nur knapp eine Niederlage verhindern.

Nordhorn. 38 Punkte haben die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn in dieser Spielzeit bislang geholt – damit sie ihren siebten Tabellenplatz aber bis Saisonende verteidigen, sollten noch weitere vier Zähler folgen. Am Sonnabend tritt die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann zur ungewohnten Zeit um 17 Uhr beim Aufsteiger Dessau-Roßlauer HV an, eine Woche später dann folgt das letzte Punktspiel in der Lingener Emsland-Arena gegen die SG Leutershausen (Beginn 18 Uhr, Abschlussparty direkt nach Spielende). „Klar ist, dass wir die Saison bis zum Ende durchziehen und diesen Rang sieben behalten wollen“, sagt der Coach. Und: „Wir haben noch Bock.“

Nach oben geht nichts mehr für die HSG, der vor ihm platzierte Tabellennachbarn VfL Bad Schwartau ist bereits sechs Punkte entfernt. Von hinten macht allerdings die Konkurrenz Druck: Bundesliga-Absteiger ThSV Eisenach ist punktgleich, und auch der TV Emsdetten (37 Punkte) kann die HSG in der Tabelle noch überholen. Eisenach und Emsdetten spielen ebenfalls am Sonnabend gegeneinander.

Am Ende einer langen, bisweilen turbulenten und von vielen Verletzungssorgen geprägten Saison ziehen die HSG-Handballer aber nicht nur aus der Tabelle ihre Motivation. „Ich muss den Gegner bei meiner Mannschaft nicht zusätzlich stark reden. Wir haben das Hinspiel in Lingen fast verloren. Das ist noch in Erinnerung“, sagt Bültmann. Die starken Gäste aus Sachsen-Anhalt führten am 2. Weihnachtstag vor mehr als 2600 Zuschauern in Lingen kurz vor Schluss mit 22.21, ehe HSG-Kapitän Nicky Verjans in der letzten Sekunden den Ausgleich erzielte.

Mit 23 Paraden und damit einer Fangquote von über 50 Prozent glänzte damals der Dessau-Roßlauer Torwart Philip Ambrosius. „Ein sehr starker Keeper, der großen Anteil daran hat, dass der Klub nach dem Aufstieg eine Bomben-Saison spielt“, findet HSG-Trainer Bültmann. Der DRHV hat mit 34 Punkten zwar nur vier Zähler weniger als die Nordhorner auf dem Konto, ist allerdings erst seit Freitagabend auch rein rechnerisch vor dem Abstieg gerettet, weil TuSEM Essen verloren hat und nur noch auf maximal 33 Punkte kommen kann. Bültmann erwartet einen extrem engagierten Gastgeber, der vor allem in der Abwehr aggressiv spielt und viele Zweikämpfe sucht. „Und das machen sie mit sehr viel Disziplin“, lobt er.

Personell hat sich bei der HSG gegenüber der jüngsten Niederlage gegen Hamm nicht viel verändert – außer dass Stephan Wilmsen am Sonnabend um 8.30 Uhr nicht in den Mannschaftsbus steigen wird. Angesichts der dünnen Personaldecke machen sich dafür Levin Zare und Johannes van Lengerich mit auf den Weg zur gut 400 Kilometer entfernten Anhalt-Arena in Dessau-Roßlau. Zurückkommen will das Zwei-Städte-Team mit einem Sieg, um nächsten Sonnabend gegen Leutershausen Rang sieben klar machen zu können.

