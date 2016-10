HSG will sich mit Sieg nach oben orientieren

Nordhorn. Die HSG Nordhorn findet sich nach sechs Spielen mit 4:8 Punkten als 14. in einer ungewohnten Tabellenregion wieder. Doch der Grafschafter Handball-Zweitligist ist dabei in guter Gesellschaft: Mit dem ASV Hamm-Westfalen, dem EHV Aue und dem Wilhelmshavener HV stehen drei Teams, die in der Abschlusstabelle der vergangenen Saison noch über der auf Rang acht platzierten Mannschaft von Heiner Bültmann geführt wurden, nun sogar noch schlechter da als sein Team. Der HSG-Trainer schließt daraus, dass die Leistungsdichte noch ausgeglichener geworden ist: „Es gibt nicht mehr diese absoluten Top-Mannschaften“, sagt er mit Blick auf den HC Erlangen und GWD Minden, die souverän in die 1. Liga zurückgekehrt sind, und führt mit Blick auf die Aufsteiger fort: „Die Mannschaften, die von unten gekommen sind, sind richtig gut.“ Um so bedeutender ist es, das Duell am Sonntag beim punktgleichen Tabellennachbarn TuS Ferndorf (16.30 Uhr) erfolgreich zu gestalten. „Klar ist das Spiel wichtig“, weiß Bültmann, „wir wollen da auch unbedingt gewinnen.“

Allerdings ist die jüngste Bilanz gegen die Ferndorfer wenig verheißungsvoll. „In der vergangenen Saison haben wir nicht gegen sie gewinnen können“, blickt Bültmann auf die 25:29-Auswärtsniederlage und das 25:25-Unentschieden in eigener Halle zurück und fügt schnell hinzu: „Ich hoffe, das verleiht uns die Extra-Motivation, es jetzt besser zu machen.“ Doch in dieser Saison haben Kapitän Nicky Verjans und Kollegen in fremden Hallen überhaupt noch nicht punkten können.

Dazu kommt, dass mit Abwehrchef Frank Schumann und Rückraumspieler Lutz Heiny zwei Stammkräfte verletzt ausfallen. Heiny, der am Mittwoch nach einem Kreuzbandriss am linken Knie operiert worden ist, konnte die Nordhorner Euregio-Klinik gestern bereits wieder verlassen. „Er hat die OP gut überstanden“, berichtete der Coach.

Zuversicht schöpft er jedoch aus einem anderen Aspekt: „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche gehabt; da war richtig Zug drin.“ Daran hatten auch zwei Spieler ihren Anteil, die ihre aktive Laufbahn bereits beendet haben. Stephan Wilmsen und Nils Meyer waren jeweils bei zwei Einheiten dabei und halfen so entscheidend mit, die Trainingsqualität hochzuhalten. Abwehrspezialist Wilmsen macht sich am Sonntag als elfter Feldspieler auch mit auf den Weg ins Siegerland.

Bültmann hat mit seinen Jungs im Training vor allem intensiv einstudiert, wie die offensiven Abwehrsysteme der Gastgeber am besten zu knacken sind. Um endlich den ersten Auswärtssieg dieser Saison einzufahren, muss die HSG aber nicht nur spielerisch und taktisch ihr ganzes Potenzial ausreizen. Angesichts der Ausgeglichenheit der Liga erwartet Bültmann auch gegen Ferndorf ein enges Match. Und da kommt es für den Coach auch vor allem darauf an, „dass wir in den entscheidenden Situationen einen Tick abgezockter und disziplinierter sind“.