HSG-Zuschauer spenden 2850 Euro in „Rettungsboxen“

Nordhorn. In den „Rettungsboxen“, die der wirtschaftlich angeschlagene Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag beim Heimspiel gegen Ferndorf (27:24) aufgestellt hat, sind rund 2850 Euro zusammen gekommen. „Das ist einfach super, was unsere Zuschauer leisten. Da ist eine tolle Summe zusammengekommen“, freut sich Thomas Lüdtke vom Business-Team der HSG – zumal die Grafschafter Volksbank diesen Betrag verdoppelt. Weil das Publikum zudem auch Fanschals und die HSG-Trikots zum Preis von 20 Euro viel verkauft hat, sind von den Fans bislang rund 6000 Euro eingegangen, um den hochklassigen Handball in der Region zu retten. Das Problem: Die aktuelle Etat-Lücke lässt sich mit diesem Engagement Einzelner kaum schließen.

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass der HSG Nordhorn-Lingen GmbH 160.000 Euro fehlen, um die Saison beenden zu können; im Etat der neuen Saison klaffte noch eine Lücke von 200.000 Euro. „Es muss noch einiges passieren. Anfang April müssen wir einen Strich ziehen. Und die Tage ziehen dahin“, sagt Lüdtke.

Am Dienstagabend erst saßen die Verantwortlichen wieder zusammen. Die Solidarität der Fans und Zuschauer ist enorm, auch von vielen Sponsoren bekommt die HSG viel positive Rückmeldung. So wurde am Sonntag direkt nach dem Spiel neben der Volksbank auch das zusätzliche Engagement gerade auch kleinerer und mittelgroßer Firmen gewürdigt. Was allerdings weitgehend fehlt, sind die Zusagen größrer Geldgeber. „Natürlich sind diese aber sehr wichtig. Auch im Hinblick auf die Finanzierung der neuen Saison“, sagt Lüdtke.

In Lingen verfolgten 2823 Zuschauer die Gala-Vorstellung gegen Konstanz (32:17), am Sonntag danach wurde erstmals in dieser Spielzeit im Euregium die 2000-er-Marke geknackt. „Das ist sensationell und zeigt: Es muss einfach weitergehen“, hatte Trainer Heiner Bültmann im Namen des Teams nach dem Sieg gegen Ferndorf gesagt. Thomas Lüdtke gibt das Lob an die Mannschaft zurück: „Die Spieler hauen sich voll rein. Auf dem Platz, aber auch daneben.“ So hat der derzeit verletzte Nicky Verjans frühere Mitspieler bei der HSG kontaktiert – und auch die Ex-Nordhorner sind bereit, dem Verein in dieser schwierigen Situation zu helfen. Auch für das nächste Heimspiel am kommenden Mittwoch in der Emsland-Arena gegen Bad Schwartau sind Aktionen in Planung.“2283 Zuschauer feiern HSG-Sieg gegen Ferndorf