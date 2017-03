HSV-Mannschaften schwimmen auf der Erfolgswelle

Die Tischtennisspielerinnen des Hoogsteder SV spielen in der Landes- und Bezirksoberliga um den Titel. In beiden Spielklassen ist für die Niedergrafschafterinnen jeweils nur noch ein ernsthafter Konkurrent in Sicht.

gn Hoogstede. Die Tischtennisspielerinnen des Hoogsteder SV schwimmen auf einer Erfolgswelle: Nach mehr als der Hälfte der Saison führt die erste Mannschaft in der Landesliga mit 25:3 Punkten die Tabelle an. Die Zweitvertretung hält in der Bezirksoberliga Schritt und ist nach elf Spielen immer noch ungeschlagen (20:2 Punkte). Auf dem Weg zur Meisterschaft ist in beiden Ligen jeweils nur noch ein ernsthafter Konkurrent auszumachen.

Die Spielbilanz der ersten Mannschaft in der Landesliga lautet 108:46. Einzig der Hundsmühler TV liegt noch in Lauerstellung. Die anderen Mannschaften sind schon zu weit abgeschlagen, um noch in den Kampf um Meisterschaft und Aufstieg eingreifen zu können. Das direkte Duell der beiden Konkurrenten findet am 26. März in Hundsmühlen statt. Auf dem Weg dorthin wartet für die Hoogstederinnen mit dem SV Molbergen am morgigen Freitag (20 Uhr) auswärts jedoch noch eine weitere hohe Hürde.

Herausragend agiert das Doppel Lea Maathuis/Katrin Harms-Ensink, das in der Rückrunde noch ungeschlagen ist. Julia Wojtaszek beschreibt die Gemütslage beim HSV so: „Wir sind in einer guten Position, jedoch müssen wir in den nächsten Wochen Vollgas geben, um diese Position zu verteidigen. Jedes Spiel ist von nun an für uns wie ein Endspiel.“ Und Harms-Ensink ergänzt: „Niemand hat damit gerechnet, dass wir ganz oben mitspielen können. Daher wäre im Falle des Falles auch die Vizemeisterschaft ein sehr schöner Erfolg. Dann könnten wir in der Relegation den Aufstieg in die Verbandsliga realisieren. Aber wenn man schon mal oben steht, will man den ‚Platz an der Sonne‘ nicht mehr hergeben.“

Die Hoogsteder Zweitvertretung ist als Aufsteiger in die Bezirksoberliga nach elf Spieltagen noch ungeschlagen. In der Tabelle steht man mit 20:2 Punkten hinter dem SV Wissingen III (21:7 Punkte) auf Platz zwei – aber nur, weil der direkte Konkurrent bereits drei Partien mehr ausgetragen hat. Das direkte Duell der Titelkandidaten wird am 9. April in Wissingen ausgetragen. Mannschaftsführerin Jessica Büter sagt: „Wir können den Vorsprung aus eigener Kraft verteidigen. Es wäre schon ein Traum, in der nächsten Saison mit unserer Ersten in der Landesliga anzutreten.“ Dieser Traum könnte in Erfüllung gehen, möglicherweise verabschiedet sich die Erstvertretung aber auch gleichzeitig in die Verbandsliga.