Hund ist „Lehrer“ in Schüttorfer Grundschule

Als erste Grundschule in der Grafschaft schickt die Evangelische Grundschule Schüttorf einen Hund als „Lehrer“ in die Klassen. Pina ist an zwei Tagen pro Woche im Unterricht zu Gast.

Schüttorf. Ein ganz normaler Schultag. Lisa sitzt an ihrem Tisch und macht ihre Aufgaben. Doch plötzlich: eine kalte Nase an ihrer Hand? „Was macht Frau Lehker da?“, denkt sich Lisa, schaut hoch – und sieht Pina. Und da hört es schon auf, normal zu sein. Denn Pina ist seit diesem Schuljahr eine feste „Lehrkraft“ in der Evangelischen Grundschule Schüttorf und „Lieblingslehrerin“ der Schüler. Sie ist eine zehn Monate alte Labrador-Mischlingshündin und begleitet Frau Lehker an zwei Tagen mit in den Unterricht.

Wenn Pina dabei ist, ist es für viele Schüler der schönste Tag der Schulwoche. Auf die Frage, warum das so ist, antworten die Kinder wie aus der Pistole: „Pina ist lieb, witzig, man kann mit ihr kuscheln, sie ist frech, süß und weich. Und wir mögen ihren Hunde-Boogie.“ Damit ist Pinas Wackeln mit ihrer Rute gemeint, wenn sie sich freut. Es dauerte also nicht lange, bis sie sowohl von den Kindern als auch den Lehrern ins Herz geschlossen wurde.

Hunde sind geduldig, haben keine Vorurteile und sind sehr kontaktfreudig. Pina hat oft ein besonderes Gespür für die Sorgen und Ängste der Schüler und nimmt verstärkt mit diesen Kindern Kontakt auf. Pina ist es egal, welche Noten die Kinder haben, ihr ist es egal, wie ein Kind aussieht oder wo es herkommt. Und ihr ist es auch egal, ob die Kinder ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sie nimmt die Kinder so, wie sie sind, und wünscht sich lediglich, dass sie gut mit ihr umgehen.

Seit Beginn des Schuljahres konnte die Klassenlehrerin schon einige Veränderungen bei ihren Schülern feststellen. Hyperaktive Kinder werden ruhiger, Stress wird abgebaut und zurückhaltende Schüler lernen in dem vertrauensvollen Umgang mit dem Hund, mehr aus sich heraus zu gehen. Schüler, die vorher keinen Kontakt zu Hunden hatten, verlieren ihre Ängste vor dem Tier und stärken auch ihr Selbstvertrauen. „Selbst in dieser kurzen Zeit, in der Pina den Unterricht begleitet, hat sich die Lernatmosphäre schon deutlich verbessert und aufgelockert“, meint Rektorin Inge Hansmann.

Auch die Sorgfalt und Ordnung verbessert ein Schulhund, da offene Schultaschen, Müll oder Essenreste gefährlich für einen Hund sein können und vermieden werden müssen. Diese Verantwortung nehmen die Kinder sehr ernst und fegen morgens noch vor Unterrichtsbeginn den Klassenraum oder füllen Pinas Napf mit frischem Wasser.

Damit möglichst viele Schüler mit dem Schulhund arbeiten können, wird Pinas Einsatz in den zweiten Klassen zum Thema Haustiere fest als Projekt eingeplant. Im Ganztagsangebot findet zum neuen Schulhalbjahr eine Hunde-AG statt. Wer Pina mal persönlich kennenlernen will, ist gerne mit einem Leckerli in der Schule willkommen und wird bestimmt mit einem Hunde-Boogie begrüßt.

Viel Vorbereitung

Bis Pina in den Unterricht durfte, mussten viele Dinge geklärt werden. So wurden die Eltern informiert. Pina war schon als Welpe in der Schule, als die Kinder nicht da waren. So konnte sie die Räume kennenlernen. Sie hat ihren festen Platz in einer Box im Klassenzimmer. Dort kann sie sich jederzeit ungestört zurückziehen. Auf dem Pausenhof und in der Schule läuft Pina meistens an der Leine, im Klassenzimmer kann sie sich frei bewegen. Pina ist gesund und gehorcht der Lehrerin auch ohne Worte.