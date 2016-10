Hurrikan „Matthew“ wütet in Haiti

dpa Port-au-Prince. Der Hurrikan „Matthew“ hat in Haiti schwere Schäden verursacht. Nach Angaben von Hilfsorganisationen wurden in dem völlig verarmten Karibikstaat Tausende Häuser zerstört. „Millionen Menschen in Haiti sind von diesem gewaltigen Sturm betroffen“, sagte der Landesdirektor der Hilfsorganisation World Vision, John Hasse. „Matthew“ war mit Windegeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde auf Haiti getroffen. Danach zog der Wirbelsturm der Kategorie 4 weiter Richtung Nordwesten, streifte Kuba und hält nun auf die Bahamas zu.