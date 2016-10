dpa Port-au-Price. Hurrikan „Matthew“ hält auf Haiti zu. Der Wirbelsturm der Kategorie 4 dürfte schon bald auf Land treffen, wie das US-Hurrikan-Zentrum mitteilte. In dem völlig verarmten Karibikstaat werden schwere Schäden befürchtet. Die Regierung mobilisierte Tausende freiwillige Rettungskräfte. Bislang kamen in der Karibik mindestens drei Menschen durch „Matthew“ ums Leben. In Kuba brachten die Behörden rund eine Million Menschen in Sicherheit.