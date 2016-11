Ibrahimovic bleibt bis 2018 in Manchester

Mehr aus diesem Ressort

NBA-Star Dirk Nowitzki erzielte zehn Punkte bei seinem ersten Match nach längerer Verletzungspause. Für Dallas war das 104:124 gegen die Los Angeles Clippers die siebte Pleite in Serie. Für Atlanta und Dennis Schröder läuft es dagegen wieder besser. mehr...

Der ganz große Coup in der Champions League ist ausgeblieben: Nach dem 1:1 gegen Manchester City kann Borussia Mönchengladbach das Achtelfinale nicht mehr erreichen. Das Team tröstet sich mit der Qualifikation für die Europa League. mehr...

Schalke steht in der Europa League bereits vorzeitig in der Runde der letzten 32 Teams. Trainer Weinzierl kann es sich leisten, gegen Nizza einige Spieler zu schonen. Dennoch soll die Erfolgsserie ausgebaut werden. mehr...

Fußball-Bundesligist Mainz 05 liegt als Tabellendritter in der Europa League drei Punkte hinter St. Étienne und Anderlecht. In Frankreich muss das Team von Trainer Martin Schmidt unbedingt etwas holen, sonst fliegt es nach der Gruppenphase raus. mehr...

Auf das 0:1 in Dortmund lassen die Bayern ein 2:3 in Rostow folgen. Nach dem Verlust der Bundesliga-Tabellenführung ist auch Platz eins in der Champions-League-Gruppe futsch. Noch sei „nichts Dramatisches“ passiert, sagt Kapitän Lahm. Aber der Druck nimmt rasant zu. mehr...