IC-Halt in Bentheim kommt „Schlüsselrolle“ zu

Die Idee, die Bahnhöfe in Rheine und in Bad Bentheim als Haltepunkte für den Intercity abzukoppeln, damit die Verbindung Amsterdam-Berlin schneller wird, ist von Landrat Kethorn kategorisch zurückgewiesen worden.

Nordhorn. Vor knapp zwei Wochen hatte auf Antrag des Bad Bentheimer FDP-Mitglieds Rudolf Kreft der Kreisausschuss in geheimer Sitzung über den Vorschlag eines Gutachters aus der niederländischen Provinz Overijssel diskutiert. Die Provinzverwaltung war von der Euregio beauftragt worden, im Rahmen einer Untersuchung, wie sich die Bahnlinie Amsterdam zum Nutzen der Region optimieren lasse, die Federführung zu übernehmen. Die Studie wird von einer Reihe von Projektbeteiligten, darunter dem Landkreis Grafschaft Bentheim und der Bentheimer Eisenbahn finanziert. Nachdem die Vorschläge des Gutachterteams, auch über die Schließung der IC-Haltepunkte Bad Bentheim und Rheine nachzudenken, in Öffentlichkeit und Politik eine Welle der Empörung ausgelöst hatten, ruderte man seitens der Provinz Overijssel zurück und versuchte eine „fehlerhafte Berichterstattung in den regionalen deutschen Medien“ und eine „Kommunikationspanne“ daraus zu machen.

Diese Abwiegelungstaktik hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung zurückgewiesen. Der Vorschlag der Gutachter sei im Protokoll einer Projektgruppensitzung so dargestellt worden. Er habe gar nicht anders verstanden werden können, wie durch die deutschen Medien geschehen. Nicht nur aus Grafschafter Sicht, sondern auch für alle anderen Anrainer in den Kreisen Borken, Steinfurt und im südlichen Emsland seien die Vorschläge zur Schließung von IC-Halten nicht akzeptabel. Unter anderem heißt es aus dem Kreisausschuss: „Selbst dahingehende theoretische Gedankenspiele sollten unterlassen werden“, zumal die Bahn zurzeit gerade erhebliche Investitionen in die barrierefreie Nutzung des Haltepunktes Bad Bentheim investiert.

Brief an Provinz Overijssel

„Der Kreisausschuss war sich völlig einig, dass das nicht geht“, erklärte Landrat Friedrich Kethorn gestern auf Anfrage der GN. Dem Haltepunkt Bad Bentheim komme eine Schlüsselrolle in der Wiedereinführung des Schienenpersonennahverkehrs zwischen Bad Bentheim, Nordhorn und Neuenhaus zu. Darüber hinaus sei der Anschluss an das Fernverkehrsnetz der Bahn und damit an wichtige Städte wie Osnabrück, Hannover, Berlin oder Hengelo und Amsterdam von hoher Bedeutung für den Wirtschaftsstandort und seine regionale Weiterentwicklung.

Mit einmütiger Rückendeckung des Kreisausschusses hat Kethorn nun vor wenigen Tagen einen ausführlichen Brief an die Provinzverwaltung Overijssel und an die Geschäftsleitung der Euregio geschrieben. Damit macht er nach eigenen Angaben unmissverständlich deutlich, dass die Aufgabe von IC-Haltepunkten und selbst eine Einschränkung der Halts aus lokaler und euregionaler Sicht „vollkommen indiskutabel“ ist. Der IC-Halt in Bad Bentheim sei eine alternativlose wohnortnahe Anbindung für die Bevölkerung – nicht allein aus der Grafschaft – und müsse auch langfristig erhalten bleiben. Gleichwohl sei es sinnvoll, die zahlreichen anderen Möglichkeiten für die Beschleunigung des Intercity-Verkehrs auf der West-Ost-Achse zu prüfen. „Diese notwendigen Ertüchtigungen dürfen aber nicht auf Kosten einer Anrainerregion gehen“, so Kethorn.