Ein Intercity hat am Mittag zwischen Rheine und Emsbüren eine beschädigte Oberleitung abgerissen. Der Zug blieb liegen und musste evakuiert werden.

IC-Zug mit 170 Fahrgästen in Emsbüren evakuiert

gn Emsbüren. Gegen 12.40 Uhr beschädigte nach Angaben der Bundespolizei ein Treckerfahrer die Oberleitung der Bahnstrecke, als er seinen Acker verlassen wollte. Der Intercity konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den beschädigten Teil der Oberleitung. Die Leitung ist dabei auf einer Länge von etwa 150 Meter heruntergerissen worden. Nachdem die herabgerissene Oberleitung geerdet wurde, konnten die rund 170 Reisenden von Feuerwehr Emsbüren und Helfern des THW aus dem Zug evakuiert werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung dauern aktuell noch an, die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gegen 20 Uhr sollen nach Angaben der Bahn wieder Züge auf der Strecke rollen. Nach Angaben der Bundespolizei berührte ein nicht richtig eingeklapptes Anbauteil des Traktors die Oberleitung. Der Zug soll mit einer Lok nach Rheine geschleppt werden, dort wird er überprüft.