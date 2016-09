IHK ehrt die 48 Berufsbesten des Jahres

gn Nordhorn/Meppen. Insgesamt 48 Auszubildende aus dem hiesigen IHK-Bezirk haben die Abschlussprüfung mit „sehr gut“ bestanden. Als Berufsbeste nahmen die jungen Frauen und Männer in den Berufsbildenden Schulen Meppen Glückwünsche und Urkunden für ihre Leistungen entgegen.

„Wie die Teilnehmer der Olympischen Spiele haben Sie viel Kraft, Ausdauer und Zeit in Ihr Training, in Ihre Berufsausbildung investiert“, sagte IHK-Präsident Martin Schlichter. Die berufsbesten Azubis hätten einen „herausragenden Etappensieg auf ihrem Berufsweg“ errungen. Beruflicher Erfolg verlange jedoch – wie sportlicher Erfolg – ständiges Training. Sein Appell: „Nutzen Sie die Chancen zum Aufstieg durch Weiterbildung und behalten Sie Ihre Bereitschaft zum Lernen und Ihren Willen zum Vorankommen bei.“

Seinen Dank richtete IHK-Präsident Schlichter an Ausbilder und Lehrer, „die mit ihrem Engagement den Jugendlichen eine qualitativ hochwertige Ausbildung ermöglichen“. Er dankte den rund 2500 ehrenamtlichen IHK-Prüfern: „Sie tragen eine große Verantwortung für die Sicherung des Fachkräftenachwuchses der regionalen Wirtschaft.“ Der Erste Kreisrat des Emsland, Martin Gerenkamp, forderte die Berufsbesten auf, die vielfältigen Möglichkeiten zur Weiterbildung zu nutzen: „Wer in seinem Job dauerhaft erfolgreich sein will, muss konsequent am Ball bleiben.“

Insgesamt haben an der Sommer- und der Winterprüfung der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 4797 Prüflinge teilgenommen, um einen Abschluss in einem von rund 140 Berufen zu erwerben. Für die Auszubildenden sprach Zohre Dariab, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, ein Grußwort. Sie betonte die Vorzüge der praxisnahen dualen Berufsausbildung.

Die IHK-Berufsbesten aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim und ihre Betriebe: