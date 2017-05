Illegaler Handel mit Hundewelpen gestoppt

Bohmte. „Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie Polizeiarbeit funktioniert“, sagt Anke Hamker. Die Sprecherin der Osnabrücker Polizeiinspektion spricht von „Puzzleteilchen“, die zusammengesetzt wurden und von monatelanger Recherchearbeit von Polizeibeamten der Ermittlungsgruppe Umwelt. Am Ende dieser Arbeit stehen jetzt Ermittlungsergebnisse, die eine Frau aus dem Wittlager Land offenbar schwer belasten.

Über Jahre hinweg soll die heute 40-Jährige Hundewelpen aus dem Baltikum bestellt haben, um sie zum Discountpreis – aber gewinnbringend – über das Internet zu verkaufen. Die Hunde sollen nach den Erkenntnissen der Polizei dabei nicht artgerecht gehalten worden sein. In nicht wenigen Fällen sollen die Tiere so krank gewesen sein, dass sie kaum die ersten Tage bei ihren Käufern überlebt haben. Der Grund: Die Welpen wurden aus Kostengründen gar nicht oder nur unzureichend geimpft.

Hunde starben kurz nach dem Kauf

Ins Rollen kamen die Ermittlungen gegen die Frau im vergangenen Jahr. Eine Dortmunderin hatte über einen Mittelsmann zwei Hunde gekauft. Was sie nicht ahnte: Beide waren zu diesem Zeitpunkt schon so schwer an Parvovirose erkrankt, dass eines der Tiere wenige Tage später trotz tierärztlicher Betreuung starb. Als sich die Käuferin schließlich an die Polizei wandte, schaltete sich die Ermittlungsgruppe Umwelt ein.

Für die Polizeibeamten Ralf Seiger und Georg Obermeyer begann damals die Arbeit an einem Fall, der sie bis heute beschäftigt. Die Ermittlungen konzentrierten sich schnell auf die eigentliche Verkäuferin der Tiere, eine Frau aus Bohmte. Schon zu diesem Zeitpunkt war sie in gewisser Weise kein unbeschriebenes Blatt: Bei der Veterinärbehörde des Landkreises Osnabrück war die 40-Jährige jedenfalls alles andere als unbekannt. „Die Erkenntnisse des Veterinärdienstes deuteten darauf hin, dass die Frau mit Tieren aus dem Ausland handelt und dass dieser Handel sogar eine gewerbliche Dimension hat“, sagt Seiger.

Bereits 2012 gab es einen Vorfall

Bei ihren Recherchen stießen Seiger und Obermeyer auch auf einen Vorfall aus dem Jahr 2012. Hannoveraner Autobahnpolizisten kontrollierten damals einen Transporter aus Osteuropa. Darin befanden sich sechs Hundewelpen, von denen einer schon seit geraumer Zeit tot war. „In dem Bericht konnten wir lesen, dass den Kollegen beim Öffnen des Transporters ein bestialischer Gestank entgegenschlug“, sagt Obermeyer.

Um die Welpen hatte sich während der Fahrt niemand gekümmert, die Hunde lagen in ihren eigenen Exkrementen und waren offensichtlich bereits krank auf den Weg geschickt worden. Im Bericht der Autobahnpolizei tauchte auch der Name der Frau aus Bohmte als Empfängerin der lebenden Ware auf.

Hundehaltung in Kaninchenkäfigen

Als sich die Hinweise mehrten, rückte die Polizei im Mai 2016 zur Hausdurchsuchung an. In der Wohnung der Bohmterin herrschten nach Angaben von Seiger hygienisch fragwürdige Zustände. Sieben erwachsene Hunde und acht Welpen wurden zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung gehalten, teilweise in Kaninchenkäfigen. „Das ist alles andere als eine tiergerechte Haltung und vermittelte den Eindruck, dass die Haltung aus rein kommerziellem Interesse erfolgt“, sagt Seiger. Offenbar spiegeln das auch die Beweise wider, die die Polizei im Computer der Frau sicherstellte. Anhand der dort gespeicherten Daten wurde den Beamten ersichtlich, dass die Bohmterin eine Vielzahl von Hunden im Internet zum Verkauf angeboten hatte – eine Genehmigung zum gewerblichen Tierhandel habe sie jedoch nicht besessen.

Beeindrucken ließ sie sich offenbar davon nicht. Auch nach der Durchsuchung stießen Obermeyer und Seiger immer wieder auf Hinweise zum Nachteil der Frau. So sei die Telefonnummer der 40-Jährigen bei einer Dame aus Hasbergen gefunden worden, die einer Interessentin auf einem Verbrauchermarktparkplatz aus dem Kofferraum ihres Wagens heraus einen Welpen verkaufen wollte.

Hunderte Hunde verkauft

Im Januar dieses Jahres nahmen die Ermittlungen weiter Fahrt auf: Eine Frau aus Bremen hatte bei der 40-Jährigen einen Welpen gekauft, doch schon auf der Rückfahrt kollabierte der Hund. Auch er war aufgrund fehlender Immunisierung schwer erkrankt und konnte nur durch eine intensivmedizinische Betreuung gerettet werden. Bei einer weiteren Hausdurchsuchung entdeckte die Polizei vier Hundewelpen, die im Netz zum Verkauf angeboten wurden.

Die Polizei schätzt, dass in den Jahren 2011 bis 2017 mindestens 300 Welpen aus Osteuropa von der 40-Jährigen verkauft wurden – meist zu Preisen zwischen 250 und 400 Euro. Obermeyer vermutet jedoch, dass die Dunkelziffer noch weitaus höher liegen könnte. Jetzt werde wegen Betrugs, Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, die Gewerbeordnung, die Tierseuchenschutzverordnung und das Tiergesundheitsgesetz ermittelt. Wann Anklage gegen die Frau erhoben wird, steht nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell noch nicht fest.