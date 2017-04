Im Einsatz gegen den Müll in der Stadt

In Nordhorn haben sich im Laufe der vergangenen Tage fast tausend Helfer an der Umweltwoche beteiligt. Am Sonnabend fand die Müllsammelaktion der Stadt mit dem „Frühjahrsputz“ ihren Höhepunkt.

Nordhorn. An der Enschedestraße in Nordhorn ist am Sonnabend volles Haus. Hunderte Helfer haben sich auf dem Betriebsgelände des Fachbereiches Öffentliche Flächen zum gemeinsamen Mittagessen eingefunden. Nur wenig Zeit zuvor waren sie noch fleißig im Einsatz: Die Stadt Nordhorn hat wieder einmal zum „Frühjahrsputz“ aufgerufen.

Seit 2001 wird die Aktion jährlich durchgeführt. In diesem Jahr sind 295 Kindergartenkinder, 350 Schüler und weitere 330 Freiwillige aus Vereinen, Gruppen und Verbänden dabei. „Nicht alle sammeln am Haupttag der Aktion“, erklärt Gertrud Brunsch vom Fachbereich öffentliche Flächen der Stadt. „Die ganze Woche über sind an fast jeder Ecke der Stadt Trupps im Einsatz, um die Straßen und Grünanlagen von Müll zu befreien.“

Rund 50 Einsatzgebiete haben Gertrud Brunsch und ihre Kollegen abgesteckt, um die Aktion bestmöglich koordinieren zu können: Der Vechtesee ist „standesgemäß“ das Revier des Nordhorner DLRG Ortsverbands. Auf dem Wasser ist Bootsführer Philip Punt mit drei Mädchen aus der Jugendgruppe unterwegs: Ausgerüstet mit Schwimmweste und Greifarmen fischen sie routiniert Glasflaschen, Plastik und alte CDs von den Uferrändern. „Wir sind schon seit einigen Jahren dabei“, erklärt Neele Lemke im Namen der Gruppe.

Auch das THW „operiert“ mit Motorboot und Einsatzhaken am Wasser: Dutzende alte Fahrräder, die über das Jahr immer wieder in der Vechte versenkt werden, kommen unter den Brücken der Stadt zum Vorschein. Die meisten Räder sind mittlerweile nicht mehr funktionstüchtig, einige wenige lassen sich mit etwas Arbeit noch retten. Die Zahl der versenkten Fahrräder sei mit all den Jahren nicht weniger geworden, bedauern die freiwilligen Helfer.

Derweil sind Auszubildende der Sparkasse mit Mitarbeitern und Beschäftigten der Lebenshilfe auf Streife. „Mittlerweile sind wir seit fünf Jahren gemeinsam unterwegs“, erzählt Lebenshilfe-Geschäftsführer Thomas Kolde. Die Partnerschaft habe sich mit der Zeit gefestigt: „Wir ergänzen uns hervorragend“, meint Kolde. Maik Benölken von der Sparkasse sieht das ähnlich: „Neben dem Spaß an der Aktion steht auch der soziale Aspekt im Vordergrund“, so der Personalleiter.

Seit Beginn des „Frühjahrsputzes“ sind auch die Männer der Nordhorner Ortsgruppe der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde dabei: In ihrem Einsatzgebiet an der Porschestraße lag in diesem Jahr weniger Müll als üblich, sodass sie kurzerhand den Sammelgruppen der Sparkasse und Lebenshilfe an der Wehrmaate zur Hilfe eilten. „Wir helfen da, wo wir gebraucht werden“, sagen die Männer des Moscheevereins.

In der Zwischenzeit sind zahlreiche Mitarbeiter der Stadt unterwegs, um die vielen gesammelten Müllsäcke mit den Transportern abzuholen. „Zwischen viereinhalb und fünf Tonnen kommen jährlich zusammen“, berichtet Gertrud Brunsch. „Die Zahl ist in diesem Jahr wohl ähnlich“, vermutet sie gerade in dem Moment, als die Nordhorner Jugendfeuerwehr einen Anhänger mit vollen Müllsäcken entlädt und diese in den Container entsorgt.

Über drei Stunden sammeln die Helfer in diesem Jahr beim „Frühjahrsputz“. Als Dankeschön spendiert die Stadt ein warmes Mittagessen und zur Belohnung einen Rucksack. Bürgermeister Thomas Berling erkundigt sich derweil bei den einzelnen Gruppen, wie das Müllsammeln vor Ort lief – mit einem ernüchterndem Ergebnis. „Es hat sich leider erneut gezeigt, dass die Durchführung der Umweltwoche auch in Zukunft weiter nötig ist“, so der Verwaltungschef.