Im Februar wieder Baumesse in Emlichheim

Bereits zum 16. Mal findet die Emlichheimer Baumesse in der Vechtetalhalle statt. In der Neuauflage begrüßen die Aussteller ihre Gäste von Freitag, 10. Februar, bis Sonntag, 12. Februar.

gn Emlichheim. Einzelheiten zur größten Bau-, Wohn- und Immobilien-Fachmesse in der Niedergrafschaft sind nachzulesen im Internet unter www.baumesse-emlichheim.de. Das teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit.

Zahlreiche Handwerksbetriebe aus der Region Emlichheim und Umgebung stellen einem breiten Publikum ihre Angebote und Innovationen rund um das Eigenheim vor. „Sie alle freuen sich auf persönliche Beratungsgespräche mit den Besuchern“, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter.

Vor allem für Besucher, die an ihrem Haus renovieren und modernisieren wollen, hält die Fachmesse vielfältige Informationen bereit. Bestandteil sind darüber hinaus preiswerte Wohn- und Baukonzepte und ein wiederum umfangreiches Angebot an Immobilien. Am Samstagnachmittag und am Sonntagnachmittag erfolgen kostenlose Fachvorträge zum Themenbereich „Bauen, Modernisieren und Energiesparen“.

Die 16. Emlichheimer Bau-, Wohn- und Immobilienmesse ist am Freitag von 16 bis 18 Uhr, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Initiator der jährlich in Emlichheim stattfindenden Fachmesse ist die Grafschafter Volksbank.