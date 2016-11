Im Flugzeug immer an der Vechte entlang

Video Im Flugzeuge immer an der Vechte lang Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Video von Herbert und Maike Einhaus aus Schüttorf, gefilmt an Pfingsten 2012.

Schüttorf. Ganz schön wackelig in so einem kleinen Flugzeug! Das ist den Aufnahmen anzusehen, die Herbert und Maike Einhaus von einem Flug immer an der Vechte entlang mitgebracht haben. Aber Drohnen, die heutzutage viel ruhigere Aufnahmen liefern, waren damals noch nicht ganz so allgegenwärtig, als die Schüttorfer diesen Film gedreht haben.

„Unser Video ist Pfingsten 2012 entstanden“, berichtet Herbert Einhaus den GN. „Die Idee dazu ist entstanden, nachdem unsere Tochter Maike und ich uns ein wenig mit Videoschnitt befasst hatten.“ Die beiden suchten nach einem Projekt, in dem sie möglichst viele ihrer Interessen und Hobbies verbinden konnten. „Da war zunächst meine Fliegerei, dann die Musik – Maike spielt Gitarre und Bass –, und für Bewegung sind wir auch immer zu haben. Von Kunstwegen hatten wir in den GN gelesen.“ All das brachten sie in ihr knapp secheinhalb Minuten langes Video mit dem Titel „Kunstwegen – aus der Luft gegriffen“ ein.

„Wir sind Pfingsten 2012 mit dem Motorsegler D-KNIA in Klausheide gestartet und haben die Vechte von Schüttorf bis Laar aufgenommen. Maike hat gefilmt, mein Job war es, Kurs und Höhe nach ihren Angaben zu halten. Die Kunstwegen-Installationen haben wir an den nächsten Tagen zum Teil mit dem Fahrrad und auch mit dem Motorrad besucht und aufgenommen. Ich habe das Ganze geschnitten und Maike hat es mit Gitarre und Bass vertont“, fasst Herbert Einhaus den Produktionsprozess zusammen.

___

Sie haben Luftaufnahmen aus der Grafschaft, die Sie in unserer Serie „Die Grafschaft von oben“ veröffentlicht sehen möchten? Dann melden Sie sich gerne unter s.burkert@gn-online.de.