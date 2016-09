Im GN-Szene-Sehtest: Ex Machina

Für Caleb (Domhnall Gleeson) geht ein Traum in Erfüllung. Der junge Software-Entwickler gewinnt in der betriebsinternen Lotterie und darf ein paar Tage mit dem genialen Firmenchef Nathan (Oscar Isaac) auf dessen luxuriösem Anwesen in Alaska verbringen. Dort angekommen stellt Caleb fest, dass das Anwesen in Wirklichkeit ein Forschungsbunker ist und dass Nathan einen Androiden konstruiert hat, der sich im Keller befindet. Genauer gesagt ist es ein weiblicher Androide namens Ava (Alicia Vikander). Caleb soll nun testen, ob Ava ein Bewusstsein hat oder nur eines simuliert. Zunächst geht Caleb begeistert ans Werk und findet Gefallen für Ava. Doch zunehmend kommen ihm Zweifel an Nathan, der, wenn er nicht gerade geniale Erfindungen kreiert, sich maßlos betrinkt, aggressiv auf seinen Boxsack einprügelt oder seine Hausangestellte Kyoko (Sonoya Mizuno) erniedrigt. Ava wird zudem offensichtlich gegen ihren Willen im Keller gefangen gehalten – und ist möglicherweise weder der erste noch der einzige Androide, den Nathan gebaut hat.

Ein traumhaftes Regiedebüt

Alex Garlands, der sich vorher als Drehbuchautor für Filme „28 Days Later“, „The Beach“ und „Dredd“ einen Namen gemacht hat, liefert mit „Ex Machina“ ein Regiedebüt, von dem andere nur träumen können. Schauspielleistungen, Besetzung, Drehbuch, Musik, Set-Design, all das fügt sich zu einem durch und durch gelungenen Film zusammen, der mit ruhigem Tempo beginnt, ab der zweiten Hälfte stark anzieht und nach dessen Ende man sich erstaunt darüber wundert, wie eingängig und zugleich anspruchsvoll, unterhaltsam und zugleich anregend Filme sein können.

Denn „Ex Machina“ bietet darüber mehr als genug Anregung zum Nachdenken. Nathan etwa erschafft Androiden nicht nach seinem Antlitz, so wie Gott die Menschen seinem Anlitz erschaffen haben soll. Stattdessen erschafft Nathan Androiden ausschließlich als Frauen – und sperrt diese dann in einen Keller oder missbraucht sie als Sexsklavinnen. Die Objektivierung von Androiden ist die Objektivierung von Frauen, dasselbe gilt für Missbrauch und Erniedrigung. „Ex Machina“ schneidet neben diesen Machtverhältnissen und Selbstverständnis der Geschlechterrollen hinaus auch die Themen künstliche Intelligenz, Identität und Bewusstsein an, verliert sich aber nicht darin und vertieft sie bisweilen nicht einmal. Es wäre ein Fehler, dies diesem Film vorzuwerfen. „Ex Machina“ ist eben kein neuer „Blade Runner“, kein weiterer Film, der sich auf Themen wie (Geschlechts-)Identität und Bewusstsein konzentriert. Stattdessen funktioniert der Film in erster Linie als hervorragendes Kammerspiel im Gewand eines Science-Fiction Films, in dem mit all diesen Themen jongliert wird, leichthändig, fast spielerisch.

Qualität der Blu-ray lässt zu wünschen übrig

Die Blu-ray ist dagegen nicht frei von Kritik. Zwar ist die Tiefenunschärfe in diesem Film auch als Stilmittel zu verstehen, grundsätzlich wirkt das Bild aber bisweilen wenig detailreich. Beim Ton weißt die deutsche Tonspur einen deutlichen Qualitätsabfall gegenüber der englischen auf. Der Bonusteil kann zwar nicht wirklich begeistern, gibt sich aber auch keine Blöße und stellt zufrieden, unter anderem mit Einblick in die Produktion und Informationen zum Turing-Test, der im Film genutzt wird um Avas Bewusstsein zu testen.

Fazit: „Ex Machina“ ist weniger ein Science Fiction Film als ein Kammerspiel, sehr intelligent, anregend und ansprechend inszeniert. Einer der besten Filme der vergangenen Jahre mit dichter Atmosphäre und faszinierenden Charakteren. Durchweg gelungen.