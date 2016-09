Immer auf der Höhe der Zeit

gn Nordhorn. Zur Feier des 17. Geburtstags lädt der Markt am Donnerstag, 7. April, zu einer fröhlichen Schnäppchenparty ein.

„Nachdem wir im Frühjahr 1999 eröffnet hatten, war die Feier zur Jahrtausendwende der erste Höhepunkt unserer Unternehmensgeschichte. Wir hatten große Zukunftserwartungen auch im Hinblick auf unser Sortiment – und die sind weit übertroffen worden“, erinnert sich Geschäftsführer Matthias Schäper. Als Beispiel nennt er die Verwandlung des kastenförmigen Röhrenfernsehers zum schlanken Flachbildschirm.

„Pantoffelkino war gestern – mit dem heutigen Geräteangebot kann man sein Wohnzimmer in ein Privatkino mit fantastischer Bildqualität und tollem Surround-Sound verwandeln“, so der Geschäftsführer.

Als wichtigste Entwicklungen sieht Matthias Schäper die Digitalisierung und Vernetzung von Elektronikprodukten. „Vor 17 Jahren ahnten wir selbst noch nicht, welche Produktinnovationen auf uns zukommen würden. Auch welche Bedeutung das Internet einmal haben würde, war uns noch nicht bewusst“, sagt der Nordhorner Media Markt-Chef. Den entscheidenden Schub gab seiner Ansicht nach das iPhone, das im Jahr 2007 auf den Markt kam. „Das war der Beginn der smarten Revolution, die heute das gesamte Sortiment erfasst hat. Smartphones, Tablets, Actioncams, Roboterstaubsauger, Überwachungskameras, Streaming-Lautsprecher, Smartwatches, Drohnen – all dies sind Produkte, die erst in den letzten Jahren entwickelt wurden und die heute ganz oben in der Käufergunst stehen.“

Die Chancen der smarten Revolution hat der Media Markt Nordhorn frühzeitig erkannt und sich als Innovationsschaufenster für die Region positioniert. Die Kunden wissen, dass alle wichtigen Produktneuheiten sofort vorrätig sind und vorführbereit präsentiert werden. „Aktualität und Angebotsvielfalt sind unsere großen Stärken. Bei uns kann man die Produkte mit eigenen Augen sehen und testen, bevor man sich zum Kauf entscheidet“, betont Schäper. Bekannt ist der Markt auch für kompetente Beratung und zuverlässigen Service. Für die 48 Mitarbeiter steht die Kundenzufriedenheit ganz oben. Ganz nach dem Media Markt Motto „Hauptsache, ihr habt Spaß“ sorgen sie dafür, dass die Kunden den Einkauf und alles Drumherum als ein positives Erlebnis in Erinnerung behalten.

Besonders kundenfreundlich ist die neueste Idee des Elektronikmarkts – der Media Markt Club, in dem jeder Kunde kostenlos Mitglied werden kann. Neumitglieder erhalten als Willkommensgeschenk eine Gratis- Standardlieferung, darüber hinaus profitieren sie von einem auf 28 Tage verlängerten Umtauschrecht und vielen weiteren Vorteilen.