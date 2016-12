dpa Moskau. In Aleppo flüchten immer mehr Menschen aus dem belagerten Ostteil der umkämpften nordsyrischen Stadt. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von mehreren Hundert Zivilisten, die die verbliebenen Rebellengebiete verlassen hätten. Das russische Militär gab an, am Vormittag hätten 20 000 Menschen die eingerichteten Fluchtkorridore genutzt. Dagegen erklärten Aktivisten, nur wenige Zivilisten verließen Ost-Aleppo.