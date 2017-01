Insolvenz: „Teuto-Glas“ in Gildehaus optimistisch

fsu/gn Augustdorf/Bad Bentheim. Das Amtsgericht Detmold hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der „Teuto-Glas „in Gildehaus sowie der „Teuto-Glasveredelung“ in Augustdorf eröffnet und zugleich die Eigenverwaltung angeordnet. Der Geschäftsbetrieb werde in beiden Unternehmen auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens unverändert fortgeführt. Der Geschäftsführer Michael Dobbe kann die Geschicke weiterhin lenken.

Bislang keine Kündigungen

Bislang mussten keine Kündigungen ausgesprochen werden. „Die Mitarbeiter werden auch gebraucht“, sagte Nils Averbeck von der Unternehmensberatung Buchalik Brommekamp mit Sitz in Düsseldorf den GN. Der Insolvenz- und Sanierungsexperten unterstützt die Geschäftsführung bei der Neuausrichtung des Unternehmens. Diese sei bereits angelaufen, teilte die Unternehmensberatung in einem Pressetext mit. Damit erziele die Sanierung des Glasverarbeiters deutliche Fortschritte: „Sie erfolgt auf Basis eines abgestimmten Zukunftskonzeptes, das die Geschäftsführung entwickelt hat und nun umsetzt.“ Das Konzept sehe eine neue Vertriebsstrategie sowie Änderungen in der Ablauforganisation vor. Auch sind weitere Investitionen für die Fertigstellung der Vollautomation geplant.

Gespräche mit Investoren laufen

„Teuto-Glasveredelung“ und „Teuto-Glas“ produzieren nach eigenen Angaben vornehmlich Isolierglas für den Fenster- und Fassadenbau. „Wir haben einen europäischen Markt mit weiterhin zunehmend verschärften Marktbedingungen“, wird Michael Dobbe in der Mitteilung zitiert: „Nur wer technisch die Nase vorn behält, wird sich weiter am Markt behaupten können.“ Des Weiteren wurde ein „strukturierter Verkaufsprozess“ gestartet. Verschiedene Investoren hätten ihr Interesse an dem Glasveredelungsbetrieb bereits angemeldet. Kaufvertragsverhandlungen sollen aufgenommen worden sein.

Mit der Verfahrenseröffnung sei ein weiterer Meilenstein der Sanierung erreicht. Schon in der Zeit des vorläufigen Verfahrens hätten die Hauptkunden die Sanierung durch zusätzliche Aufträge unterstützt. „Sie haben ihr Interesse zum Erhalt der Unternehmen signalisiert und weitere Aufträge zugesagt. Wir sehen uns nach der Sanierung als nachhaltig gestärkt und gerüstet für die Zukunft an“, sagt Geschäftsführer Michael Dobbe.

Von der positiven Entwicklung des Sanierungsweges ist auch Sanierungsexperte und Sachwalter Stefan Meyer von Pluta-Rechtsanwälte überzeugt: „Die nach Insolvenzantragstellung eingeleiteten Sanierungsschritte erzielen erste Erfolge. Die Kunden halten „Teutoglas“ die Treue, was in einer Insolvenzsituation nicht selbstverständlich ist. Auch die Mitarbeiter sind weiterhin mit hoher Einsatzbereitschaft für die Unternehmen tätig. Ich bin daher aus heutiger Sicht zuversichtlich, dass es gelingt, für beide Unternehmen in Augustdorf und Bad Bentheim eine Zukunftslösung umzusetzen“.

„Teuto-Glasveredelung“ und „Teuto-Glas“ hatten am 23. September einen Insolvenzantrag gestellt. Schon damals ordnete das Amtsgericht Detmold auf Antrag des Unternehmens eine vorläufige Eigenverwaltung an, die im vorläufigen Gläubigerausschuss einstimmig befürwortet wurde. Die „Teuto-Glasveredelung“ in Augustdorf beschäftigt rund 140 Mitarbeiter und erzielte nach eigenen Angaben in 2016 einen Umsatz von etwa 16 Millionen Euro. Die „Teuto-Glas“ in Gildehaus erzielte mit 45 Mitarbeitern in 2016 einen Umsatz von rund sechs Millionen Euro.

