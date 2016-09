Institut: London soll Schweigen über Brexit lüften

dpa London. Ein unabhängiger Think Tank hat die britische Regierung kritisiert, weil sie ihre Pläne und Zeitpläne für den Brexit geheim hält. „Schweigen ist keine Strategie“, heißt es in dem Bericht des Institute for Government. Premierministerin Theresa May müsse rasch klarstellen, wie sie die Verhandlungen mit der EU gestalten will. Vor allem solle sie sagen, wann sie die Verhandlungen beginnen möchte. Das Schweigen darüber verunsichere. Zugleich errechnete das Institut, die Verhandlung würden London jährlich rund 65 Millionen Pfund kosten.