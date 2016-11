Internationales Flair durch Austausch

Lutfia Abdullah ist Deutschlehrerin in Indonesien und hospitiert drei Wochen an den Kaufmännischen Berufsbildenden Schulenin Nordhorn. Mit den kühlen Temperaturen hat sie sich noch nicht so richtig angefreundet.

gn Nordhorn. Nachdem im vergangenen Jahr die russische Hospitantin aus fünf Grad minus in angenehme 15 Grad plus kam, musste die indonesische Deutschlehrerin Lutfia Abdullah jetzt einen extremen Temperatursturz verkraften – von 36 Grad auf drei Grad plus tagsüber und drei Grad minus in der Nacht, hat es sie kalt erwischt. Zu kalt, um sich lange draußen aufzuhalten, wie sie gegenüber ihrem Betreuer Holger Jouppien offenbarte.

Im Rahmen des PASCH Austauschprogramms „Schulen der Zukunft“ begrüßt die KBS nun zum vierten Mal eine Deutschlehrkraft aus einem nichteuropäischen Land. Diesmal ist es Lutfia Abdullah, seit sechs Jahren als Deutschlehrerin tätig. Zurzeit arbeitet sie – als einzige muslimische Lehrkraft – an einer katholischen Schule in Jakarta. Sie unterrichtet etwa 50 Schüler im regulären Unterricht. Hinzu kommen freiwillige Nachmittags- und Wochenendkurse mit weiteren 250 Schülern.

Lutfia Abdullah hat selbst für das deutsche Unternehmen Siemens in Jakarta gearbeitet und verfügt daher über gute Deutschkenntnisse. Diese konnte sie schon bei mehreren Besuchen in Deutschland vertiefen. Etwa 200 deutsche Unternehmen sind in Indonesien tätig. Die deutsche Botschaft wirbt für ein Studium in Deutschland, da die Studiengebühren im Vergleich zu Ländern wie Großbritannien oder den USA eher gering ausfallen. Das erklärt auch das große Interesse seitens indonesischer Schüler, Deutsch zu lernen.

In vielen Klassen wurden die Schüler der KBS von Lutfia Abdullah mit einer bildreichen Präsentation über Indonesien informiert. Das Interesse Grafschafter Schüler, dieses exotische Land selbst einmal kennenzulernen, hielt sich jedoch erst einmal in Grenzen. „Zu hoffen bleibt, dass sie in naher Zukunft auf den Geschmack kommen und dem Land eine Chance geben“, heißt es seitens der KBS. Fragen zu Land und Leuten gab es schon so einige, vor allem zum Schulsystem. Dieses ist weitaus einfacher gestaltet als das deutsche.

Lutfias Gastgeber, Betreuer und deren Freunde sind auch in den Genuss ihrer ansprechenden Erläuterungen gekommen und mit indonesischen Spezialitäten verwöhnt worden. Sie konnte ihnen vermitteln, dass Indonesien als viertbevölkerungsreichster Staat der Erde nicht nur viele verschiedene Bevölkerungsgruppen und Kulturen, sondern auch Naturparadiese und somit viele Urlaubsziele zu bieten hat. Dazu zählt Bali, Lutfias Lieblingsinsel, und eine von 17.508 Inseln.