Irmgard Partmann hat sich als Autorin etabliert

Die Wietmarscher Autorin Irmgard Partmann hat bereits mehr als 30 Bücher veröffentlicht. Ihr neuestes Werk befasst sich mit dem Thema Trauer. Demnächst will Irmgard Partmann eine längere Lesegeschichte schreiben.

Wietmarschen. „Ich möchte mich herzlich bedanken für dieses Werk, das mir in schweren Stunden sehr hilfreich war.“ Dies schrieb ein Leser an den Coppenrath Verlag. Geholfen haben ihm nach dem Tod seiner Frau Verse der Wietmarscherin Irmgard Partmann, die in dem Buch „Erinnerung ist Liebe, die bleibt“ erschienen sind. Es ist das jüngste Werk der 53-Jährigen.

Mehr als 30 Bücher mit ihren Texten sind in den vergangenen 13 Jahren erschienen. Der Verlag hatte bei der Wietmarscherin wegen Versen und Sprüchen für das Trauerbuch angefragt. „Ich konnte mich gut reindenken. Meine Mutter war kurz zuvor gestorben. Das Schreiben half mir beim Verarbeiten“, erzählte Irmgard Partmann im Gespräch mit den GN. Sie hat sich auf kurze Texte für Geschenk- und Kinderbücher spezialisiert. Damit hat sie bei einigen Verlagen einen Namen gemacht, sodass diese sich mittlerweile auch an die Autorin wenden, wenn sie Bücher zu bestimmten Themen veröffentlichen wollen.

Aber Irmgard Partmann schreibt nicht nur auf Bestellung. „Mal habe ich eine schöpferische Pause, mal schreibe ich viel. Einiges kommt dann erst mal in die Schublade, manches wird später für einen anderen Zweck umfunktioniert“, beschrieb die Wietmarscherin ihre Arbeitsweise. Manchmal schreibt sie direkt zu Illustrationen verschiedener Künstler. „Oft zeigt man mir die Zeichnungen vorher und ich habe Mitspracherecht. Aber wenn nicht, muss ich damit leben“, erzählte sie.

Bislang bestimmen die kurzen Texte die Arbeit von Irmgard Partmann. Aber dies könnte sich in Zukunft ändern. „Ich denke immer mal wieder darüber nach, längere Lesegeschichten zu schreiben“, berichtete sie. „Aber da ich berufstätig bin, fehlt mir dazu die Zeit.“ Allerdings hat die 53-jährige Wietmarscherin bei dem Projekt „Literaturwegen“ mitgemacht – ihre Geschichte über eine demente Frau eröffnet das Wietmarscher Buch mit den gesammelten Arbeiten der Autoren.