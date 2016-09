Isabell und Hailey: Ein richtig gutes Team

Nordhorn. Seit über einem Jahr ist die 15-jährige Nordhornerin Isabelle Stenneken schon Mitglied im Hundesportverein „Crazy Dogs Nordhorn“. Ihre erst 20 Monate alte Australian Shepherd-Hündin Hailey braucht viel Beschäftigung und so passt es gut, dass die beiden die Hundesportart Agility für sich entdeckt haben. „Es geht darum, den Hund über verschiedene Hindernisse zu schicken“, erklärt Isabell. „Außerdem sollte der Parcours möglichst schnell und vor allem fehlerfrei bewältigt werden.“ Aber in erster Linie ist es für Isabell wichtig, viel Spaß mit ihrem Hund zu haben und mit Hailey zu einem guten Team zusammenzuwachsen.

Zu den Lieblingsgeräten der 15-Jährigen beim Agility gehören der Reifen, der Tunnel und der Slalom. Gerade der Slalom ist für viele Hunde nicht ganz einfach zu erlernen. Denn der Hund muss lernen sich, selbstständig immer an der ersten Stange rechts vorbei in den Slalom einzufädeln und die zwölf Stangen bis zum Ende korrekt zu laufen. Hailey nimmt den Slalom inzwischen ohne Probleme. „Das liegt daran, dass ich mir einige der Geräte im Garten aufgebaut habe“, erzählt Isabell lachend. „Den Reifen, durch den Hailey springen soll, habe ich aus zwei in den Boden gesteckten Rundhölzern und einer Schwimmnudel gebaut.“ Somit hört das Training bei ihnen nicht auf, wenn sie das Trainingsgelände verlassen, sondern auch Zuhause wird fleißig weiter geübt.

Nach einem gelungenen Lauf ist Isabell die Freude immer wieder aufs Neue anzusehen. Hailey wird dann auch gerne mal übermütig und zum „Kasper“, wie Isabell ihre Hündin liebevoll nennt. So ist beim Training immer etwas los und es wird nie langweilig.

Dennoch konnte man Hailey in letzter Zeit häufig still am Rand des Geschehens liegen sehen, während Isabell gut 50 Schritte entfernt von ihr stand. Die Beiden haben für die Begleithundeprüfung im November beim Gebrauchshundeverein in Lingen-Darme trainiert. Diese sogenannte „Ablage“, bei der der Hund bis zum Auflösungskommando in ein und derselben Position liegen bleiben muss, ist ein wichtiger Bestandteil dieser Prüfung. Während der Prüfung achtet der Richter vor allem darauf, wie Hund und Frauchen miteinander agieren und ob der Hund aufmerksam das ausführt, was der Hundeführer fordert.

Begleithundeprüfung erfolgreich bestanden

Die Begleithundeprüfung ist Voraussetzung, um auf offiziellen Turnieren starten zu dürfen. Bislang durfte Isabell deswegen nur auf „Fun-Turnieren“ starten, bei denen diese Prüfung nicht gefordert ist. „Bei meinem ersten Fun-Turnier habe ich in diesem Jahr direkt einen zweiten Platz gemacht“, erzählt die Nordhornerin stolz. „Es hat sehr viel Spaß gemacht und war eine tolle Erfahrung, mal in einer fremden Umgebung zu laufen.“ Doch nun hat Isabell ihre Begleithundeprüfung erfolgreich hinter sich gebracht und kann auch auf allen anderen Turnieren starten. Was ihr nächstes großes Ziel sei? Da muss Isabell nicht lange überlegen: „Jetzt möchte ich gerne erfolgreich auf Turnieren starten.“