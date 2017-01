dpa Rom. Nach einem Eingriff am Herzen hat Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni das Krankenhaus verlassen. Am Mittag sollte er bereits die Sitzung des Kabinetts leiten, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Rom sagte. Gentiloni ist erst wenige Wochen im Amt. Er ist der Nachfolger von Matteo Renzi, der im Dezember nach einer herben Niederlage bei einem Verfassungsreferendum zurückgetreten war. Im Kabinett Renzi war Gentiloni Außenminister gewesen.