Jäger bleibt auf jeden Fall Trainer beim FC 09

Manager Diedrich Lammering stärkt dem Coach der Schüttorfer Volleyballer den Rücken. Ersten Früchten in der Nachwuchsarbeit steht der Abstiegskampf in der 2. Volleyball-Bundesliga gegenüber.

Schüttorf. In der 2. Bundesliga stecken die Volleyballer des FC Schüttorf 09 mitten im Abstiegskampf. „Ich sehe unsere Chancen auf den Klassenerhalt höchstens bei 50 Prozent“, sagt 09-Manager Diedrich Lammering. Zwar stehen die Schüttorfer mit 25 Punkten aktuell auf dem neunten Tabellenplatz und damit nicht auf einem Abstiegsrang, die Tabelle wird allerdings durch mehrere Faktoren beeinflusst. So steht mit dem Volleyball-Internat Frankfurt ein Team hinter dem FC 09, das als Bundesstützpunkt nicht absteigen kann, zudem haben Teams wie Tecklenburg oder Braunschweig weniger Spiele ausgetragen als die Schüttorfer. Eine besondere Herausforderung ist aber das Restprogramm der Obergrafschafter, die in den letzten fünf Partien noch zu vier Mannschaften aus der oberen Tabellenregion reisen müssen.

Unabhängig davon, ob die Schüttorfer in der kommenden Saison in der 2. oder 3. Liga spielen werden, ist eine wichtige Personalentscheidung bereits gefallen: Stefan Jäger wird auch in der kommenden Saison Trainer der ersten Mannschaft bleiben. „Natürlich werde ich alles daran setzen, dass wir in der Liga bleiben. Aber es ist für mich ein großer Vertrauensbeweis, dass die Zusammenarbeit unabhängig von der Liga weitergeht“, betont Jäger, der im vergangenen Jahr eine Vollzeitstelle beim FC 09 angetreten hat. Das Traineramt beim Zweitligateam ist dabei nur einer von mehreren Bausteinen – wenn auch der prominenteste. Ziel ist es, langfristig tragfeste Strukturen in der Volleyball-Abteilung aufzubauen. So wurde bereits im vergangenen Jahr eine Vereinbarung über drei Jahre getroffen. Die Stelle ist allerdings nicht fest mit dem Traineramt der ersten Mannschaft verknüpft. Umso mehr freut sich Jäger über den Rückhalt auch auf dieser Ebene.

Bei der Betrachtung des bisherigen Saisonverlaufs ist der 09-Coach durchaus selbstkritisch. So waren Personalrochaden nicht von Erfolg gekrönt. Vor Weihnachten machte Jäger diese Schritte wieder rückgängig. Außerdem gingen die Schüttorfer mit einer viel zu optimistischen Erwartungshaltung in die Saison. Dabei wurden zum einen die Auswirkungen des Abgangs von Punktegarant Matt Stork unterschätzt, zum anderen trat das 09-Team zu selten als Einheit auf. „Wir haben gute Individualisten, aber ohne Tugenden wie Kampf- und Teamgeist können wir keine Siege holen“, sagt Lammering. In dem Bereich sind die Konkurrenten dem FC 09 klar voraus. Das hat individuelle und strukturelle Gründe. Während das Gesicht der 09-Mannschaft sich regelmäßig wandelt, treten viele Gegner mit gewachsenen Teams an.

Das soll langfristig auch beim FC 09 der Fall sein. In der Förderung der Jugendarbeit ist Jäger in den vergangenen Monaten schon erste Schritte vorangekommen. In mehreren Schul-AGs in Schüttorf und Bad Bentheim betreut der Münsteraner aktuell bis zu 80 Schülerinnen und Schüler in der Woche. Rund 20 davon nehmen auch schon am Vereinstraining teil.

„Es macht Riesenspaß, mit den Schülern zu trainieren“, sagt Jäger. Das Engagement machte sich zuletzt auch an den steigenden Zuschauerzahlen bei den Zweitliga-Heimspielen deutlich bemerkbar. Auf dem Feld zahlten die sich aber bislang noch nicht positiv aus.