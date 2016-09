Jagdsignale haben in der Jägerei noch ihren Stellenwert. Wer die Signale nicht erkennt, rasselt durch die Prüfung. Noch nie gehört? Der GN-Reporter hat nicht nur eine Reportage, sondern auch ein Tondokument mitgebracht.

Jagdsignale: Bezirkswettbewerb in Frenswegen

Nordhorn. Die zehnjährige Joy Kruse setzt das kleine Jagdhorn an ihren Mund, holt tief Luft und spitzt die Lippen. „Feste“, sagt ihre Mutter. Und da kommen die ersten, zugegebenermaßen schrägen Töne. So wie ihr wird es wohl den meisten der 300 Teilnehmenden am 11. Bezirkswettbewerb im Jagdhornblasen bei ihren ersten Versuchen ergangen sein. Aller Anfang ist schwer.

Audio Auf ein Zeichen beginnen die Teilnehmer mit dem ersten Signal „Die Sau ist tot“. Dann folgt „Das Reh ist tot“. HTML5 audio not supported

Die die schon ein wenig mehr können, stellen sich an diesem Sonntag einem dreiköpfigen Gremium und lassen ihre Leistung bewerten. Nacheinander werden die Teilnehmenden auf die kleine Bühne gerufen. Auf ein Zeichen beginnen sie mit dem ersten Signal. „Die Sau ist tot“, dann folgt „Das Reh ist tot“. Das für die Tiere wenig erfreuliche Ereignis wird in hellen und klaren Tönen vorgetragen. Unterschiede sind für den Laien kaum auszumachen. „Deshalb ist eine solche Veranstaltung auch nicht unbedingt ein Besuchermagnet“, meint Kunibert Zirkel, „man ist hier mehr unter sich.“ Zirkel ist Obmann für das Jagdhornblasen in der Jägerschaft Grafschaft Bentheim.

Der Wettbewerb wird in drei Niveaustufen ausgetragen, erklärt Zirkel. „Alle müssen gut und besser spielen, nur die Stücke für die unteren Stufen sind einfacher. In der Oberklasse wird es am schwierigsten.“

Bei allen Teilnehmenden hören die drei Wertungsrichter genau zu. Sie bewerten Kriterien wie Intonation, Zusammenspiel und Tempo, Klangqualität, Phrasierung und Artikulation. Ihren Gesichtern ist nichts anzumerken, aber die Gäste vor dem Kloster spenden immer Applaus. Das tut auch gut, denn einige haben doch ganz schön Lampenfieber. Wer fertig ist, geht von der Bühne, bekommt ein freundliches Schulterklopfen und gönnt sich dann ein Bier und eine Bratwurst.

In der Zwischenzeit gibt es am Stand von Hilko Menken aus Rheine einiges zu tun. Der Meister für den Blasinstrumentenbau hat ein größeres Instrument in der Hand und versucht aus dem feinen Messing einige Knicke herauszuarbeiten. „Die Tasche war für das Instrument ein bisschen zu klein und da habe ich zu heftig gedrückt“, sagt der Besitzer des Parforcehorns, Michael von Vreden von der Jägerschaft Grafschaft Diepholz. „Alles kein Problem“, meint Menken und reibt mit einer feinen Rolle über den Knick. „Das geht bei solch feinen Blechen ganz einfach. Natürlich können wir auch noch andere Reparaturen machen, zum Beispiel die Mundstücke nacharbeiten oder den Lederriemen neu um das Horn binden.“ Zufrieden nimmt von Vreden sein Instrument wieder in die Hand. „Beim nächsten Mal nimmst du aber eine größere Tasche“, meint seine Frau augenzwinkernd.

Der Wettbewerb geht weiter. Jetzt stehen die Duos auf der kleinen Bühne und wieder werden die Jagdsignale vorgetragen. „Eigentlich müssten alle Jäger hier sofort erkennen, um welches Signal es sich handelt.“ Ob das so ist, lässt Kunibert Zirkel offen. „Auf jeden Fall gehören sie zur Jägerprüfung dazu und wer sie nicht erkennt, hat die Prüfung nicht bestanden.“ Schließlich sind die Signale nicht nur nett anzuhören. „Sie sorgen auch für die Sicherheit bei der Jagd. Durch ihren hellen Klang sind sie weithin zu hören und die Jäger wissen genau, ob sie noch schießen dürfen oder nicht“, erläutert Kunibert Zirkel.