Jahrbuch ist „selbst ein Stück Geschichte“

Mehr als 4000 Beiträge hat der Heimatverein Grafschaft Bentheim in den vergangenen Jahrzehnten bereits in seinem traditionsreichen „Bentheimer Jahrbuch“ veröffentlicht. Nun kommen weitere gut 40 hinzu.

gn Bad Bentheim. Am Montagnachmittag hat der Heimatverein Grafschaft Bentheim die druckfrischen Exemplare des Bentheimer Jahrbuchs 2017 in der Bad Bentheimer Druckerei Hellendoorn in Empfang genommen. „Mit diesem Buch veröffentlicht der Heimatverein viele interessante Informationen über unsere Grafschaft. Das ist aktuell von Interesse und auch für die Nachwelt sehr lesenswert“, sagte Hubert Winter, Stiftungsratsvorsitzender der Grafschafter Sparkassenstiftung, die den Druck des Bentheimer Jahrbuches wieder mit 8000 Euro gefördert hat. Das Jahrbuch sei inzwischen „selbst ein starkes Stück Grafschafter Geschichte“ geworden.

Das gesamte Redaktionsteam unter der Leitung des GN-Redakteurs und Historikers Steffen Burkert sowie sämtliche Autoren haben sich wieder durchweg ehrenamtlich für das Jahrbuch engagiert. Auf den 314, von der Nordhorner Agentur Bartsch & Frauenheim gestalteten Seiten reicht das Themenspektrum von der Grafschafter Natur über Wirtschaft, Kultur und Geschichte bis hin zum Grafschafter Platt und zu aktuellen Statistiken aus dem Landkreis.

Einen Schwerpunkt bilden in diesem Jahr Biografien der NS-Opfer Pastor van Raalte und Pastor Stuntz sowie des Eisenbahndirektors Karl Oppermann. Im Bereich Natur geht es unter anderem um die Sumpfschrecke, den Brachvogel und um Erdsterne.

Das Spektrum im heimatgeschichtlichen Teil reicht von Reiterdarstellungen der Bentheimer Grafen im 13. Jahrhundert über die Geschichte der Haftstrafen und Gefängnisse in der Grafschaft bis hin zum Fund zweier Einbäume 1934 in Vorwald. Auch die Geschichte des Schüttorfer Bäckerhandwerks ist ein Thema.

Erhältlich ist das neue Jahrbuch in Kürze im Buchhandel (ISBN 978-3-9818211-0-9) zum Preis von 24 Euro. Mitglieder des Heimatvereins erhalten ihr Exemplar in der Woche vom 21. bis 25. November in der neuen Geschäftsstelle des Heimatvereins Grafschaft Bentheim im Gebäude des Kreisarchivs, Nino-Allee 2, in Nordhorn. Wer sich das Buch nicht selbst abholt, bekommt es entgeltlich mit der Post ins Haus geliefert.